[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)가 교육전문가 방종임 씨를 초청해 학부모 특강을 개최한다고 8일 밝혔다.

오는 25일 오전 10시 송파구청 대강당에서 열리는 특강은 ‘부모가 먼저 아는 교육 트렌드’를 주제로 열린다. 변화하는 교육 환경 속에서 부모가 중심을 잡고, 아이에게 꼭 필요한 교육적 시선과 실천 전략을 제시한다.

방 씨는 52.1만 구독자를 보유한 유튜브 채널 ‘교육대기자 TV’ 운영자이다. ‘2025 대한민국 교육키워드’, ‘자녀교육 절대공식’, ‘초등공부 전략’ 등을 집필한 작가이기도 하다.

특히, 이번 강연에서는 ▷디지털 기술의 확산, AI의 일상화, 학습 방식의 다변화 등으로 학력 중심에서 역량 중심 교육으로 전환되고 있는 최근 교육 트렌드를 이해하고, 이를 바탕으로 ▷미래형 자녀교육을 위한 부모의 역할과 구체적인 실천 방법에 대해 보다 심층적으로 강연할 계획이다.

또, 참석한 학부모들과 질의응답 시간을 통해 양육에 대한 고민과 궁금증까지 해소할 수 있는 소통의 기회도 제공한다.

강연은 유아나 초·중등 자녀가 있는 학부모를 대상으로 무료로 진행된다. 참여 신청은 송파런 교육포털을 통해 사전 접수하면 된다. 400명 선착순 모집 중이다.

서강석 송파구청장은 “빠르게 변화하는 교육 환경 속에서, 부모가 먼저 흐름을 읽고 자녀의 미래를 준비하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌다”며, “이번 특강을 통해서 미래 교육의 방향을 통찰하고, 자녀에게 꼭 필요한 교육적 지원을 고민하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.