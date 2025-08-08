이촌1구역 주민들 “우리도 용적률 1000%로 올려달라” 용산구청 “개별세대 한강조망 보장못해” 소셜믹스 ‘진통’ 앞 한강, 뒤 용산국제업무지구 ‘입지최강’에도 거래가는 표류

“20년 기다린 재건축인데, 한강뷰 세대를 추첨으로 정하다니요. 당연히 주민들은 조망권을 보장해줘야죠” 이촌1구역 주민 A씨

[헤럴드경제=윤성현·김희량 기자] 지난 5일 서울 용산구 이촌1구역 재건축정비계획 주민설명회에서는 한강 조망권 등 핵심 현안을 둘러싸고 주민들의 각종 불만이 터져 나왔다. 최근 서울시는 임대와 분양주택을 동, 층의 구분 없이 한 단지에 섞어 배치하는 ‘소셜믹스 완전 혼합’ 정책을 펼치고 있다. 이에 잠실주공5단지 등 재건축조합에서는 임대주택과 함께 한강뷰 조망권을 추첨하는 것이 주민 재산권 침해라는 주장을 펼쳐 갈등이 발생한 바있다. 이촌1구역에서도 이같은 충돌이 빚어진 것이다.

이촌1구역 정비사업은 구역 앞에 한강과 맞닿은 대림아파트(22층)가 있어 실제 강 조망이 가능한 층은 22층 이상으로 예상된다. 주민 A씨는 “주민들의 최대 관심사는 한강 조망권인데, 이를 보장하지 않는 깜깜이 추첨 방식은 도저히 납득할 수 없다”며 강하게 반발했다. 다른 주민들도 “임대주택 자체에 반대하는 건 아니다”라면서도 “20년 가까이 기다려온 재개발인데 최소한의 재산권은 지켜줘야 하는 것 아니냐”며 불만을 드러냈다.

이에 대해 용산구청 관계자는 “임대주택 여부는 주민의 선택에 따라 조정 가능하다”면서 “임대 없이 진행할 경우 용적률은 259.2% 수준으로 애초에 한강 조망이 어려웠지만, 임대주택 배정을 통한 용적률 인센티브를 받아 500%가 돼 조망권이 조금이라도 생긴 것이며, 증가분의 절반은 기부채납이 의무”라고 해명했다. 또한 “조망권은 일반 분양과 임대주택 등을 혼합하는 ‘소셜믹스’ 방식으로 배정되기 때문에, 현재 단계에서 개별 세대의 조망 확보 여부를 보장할 수 없다”고 덧붙였다.

현재 공람 중인 정비계획안에 따르면 현재 이촌1구역은 용적률 500%, 최고 49층, 총 775가구로 구상된다. 이 중 197가구는 임대주택으로 계획돼 있다. 이는 토지 기부 채납이 없는 조건에서 임대주택 배정으로 용적률 인센티브를 받은 결과다.

최고 49층, 총 775가구 정비계획 발표했지만…“거래가격 1년 전과 차이없어”

이촌1구역은 서부이촌동 내 노후 정비 특별계획구역 3곳 중 하나로 정면에는 한강이, 뒤편으로는 용산국제업무지구 예정지가 자리해 입지조건이 부각되는 곳이다. 그럼에도 2017년 주민제안으로 정비구역 지정 절차에 착수한 이후 오랫동안 사업이 진척되지 못했다. 인근 용산국제업무지구 개발이 중단되며 함께 표류됐기 때문이다. 2023년 서울시가 국제업무지구 개발을 재개하면서, 이촌1구역도 신속통합기획 자문을 신청해 정비사업이 다시 속도를 내기 시작했다.

현지 주민 B씨는 “용산정비창 부지(용산국제업무지구)는 개발을 위해 서울시에서 임의로 1700% 용적률을 허용했다는데 바로 옆인 이촌1구역은 500%로 제한하는 것은 형평성이 맞지 않다”고 토로했다. 또 “용적률을 공무원들 맘대로 정하는 것이라면 우리도 올려달라”고 덧붙였다. 용산정비창 부지는 2024년 개발계획 확정 당시 용도지역을 중심상업지역으로 변경했다. 또한 민간 기업이 창의적인 건축 디자인을 제안하면 도시혁신구역이나 특별건축구역으로 지정해 최대 1700%의 용적률을 적용할 수 있게 할 예정이다.

이어 주민 B씨는 “2007년 이후 국제업무지구 개발이 수차례 무산됐지만 20년 가까이 토지거래허가제에 묶여 개인 재산권을 침해받아 왔다”며 “그에 대한 보상으로라도 이촌1구역 용적률을 1000%로 상향해야 한다”고 목소리를 높였다.

학교 신축 여부나 주민센터 부지 활용 방안도 설명회에서 논의됐다. 현지 주민 C씨는 “인근에 학교가 부족한게 흠인데 공공공지 내 학교 건립 예정은 없냐”고 문의했다. 구청 관계자는 “이촌1구역은 학교를 신축하기에는 부지 규모가 부족해 어렵다”며 “향후 복지시설 등 공공시설로의 활용 가능성은 열려있다”고 덧붙였다.

해당 관계자는 “정비계획이 확정된 단계는 아니다”라며 “이후 조합 설립과 사업계획 심의 과정에서 주민 의견을 반영할 수 있다”고 강조했다. 용산구는 18일까지 이촌1구역 재건축정비사업 정비구역 지정 및 정비계획에 대한 주민공람을 진행 중이다. 의견이 있는 주민은 용산구청 주택과에 공람 기간 내 서면으로 의견서를 제출할 수있다.

한편 이촌1구역 재건축을 둘러싼 현지 분위기는 아직 관망세가 짙다. 토지거래허가제와 대출 규제로 인해 거래가 거의 없기 때문이다.

지난 6월 28일 이 구역 내 연립주택 49㎡(이하 전용면적)는 9억4000만원에 거래됐다. 대지권 면적이 13㎡임을 감안할 때 평당 2억3000만원에 달하는 고가 거래다. 2024년 8월 19일에는 연립주택 26㎡가 9억1500만원에 거래됐다. 대지권 면적이 16㎡임을 고려하면 당시 평당가는 2억2000만원 정도다. 1년 새 극적인 가격변동은 없었던 셈이다.

현지 A공인중개사무소 대표는 “구역 내 소형지분의 경우 평당 2억원이 넘은지는 오래”라며 “공람 공고 이후 실질적 매매가격 변동은 없지만 매도인들이 매물을 거둬들이는 경향이 강해졌다”고 전했다. 또한 “주민들도 오랜 기간 지연된 개발 경험으로 인해 현 상황에 크게 동요하지 않는 분위기”라고 덧붙였다.