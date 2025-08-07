[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청이 항일의 역사를 되새기는 ‘사제동행 국외 독립운동길 순례’ 일정을 성공적으로 마무리했다고 7일 밝혔다.

이번 ‘순례’는 경북 도내 고등학생과 인솔 교사 등 37명이 참여해 지난달 27일부터 이달 2일까지 6박7일간 중국 내 주요 독립운동 유적지를 탐방하며 진행됐다.

순례단은 상하이를 시작으로 자싱과 난징, 충칭까지 5000km에 이르는 독립운동 유적지를 둘러봤다.

자싱에서는 김구 선생이 몸을 숨겼던 피난처와 임시정부 요인들의 거주지를 찾았다.

또 난징에서는 ‘이제항 위안소’ ‘난징대도살기념관’을 방문해 전쟁과 식민 지배가 남긴 인권 유린의 비극적 역사를 확인했다.

마지막 일정지인 충칭에서는 임시정부가 자리 잡았던 연화지 청사를 탐방해 1945년 11월 23일 임시정부 요인들이 ‘임시정부’가 아닌 개인 자격으로 귀국해야 했던 굴욕적 사건을 되돌아봤다.

학생들은 귀국 후 인천공항에서 2025년 현재 시점으로 환국을 환영하는 상징적 퍼포먼스를 펼쳤다.

임종식 경북교육감은 “이번 사제동행 국외 독립운동길 순례는 단순한 역사 탐방을 넘어, 청소년들이 우리 민족의 자주정신과 세계시민으로서의 책임감을 되새기는 교육적 성과를 거뒀다”고 말했다.