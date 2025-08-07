지난해 중반 이후 5번째…인하 5명, 동결 4명 2023년 3월 이후 가장 낮은 기준금리 수치

[헤럴드경제=김용재 기자] 영국 중앙은행 잉글랜드은행(BOE)이 7일(현지시간) 통화정책위원회를 열어 기준금리를 연 4.00%로 0.25%포인트 내렸다.

이는 로이터 통신이 조사한 시장 전문가들의 전망과 일치한다. 통화정책위원 9명 가운데 5명이 0.25%포인트 인하에 찬성했고 나머지 4명이 동결 의견을 냈다. 0.25%포인트 인하가 4표, 0.5%포인트 인하 1표, 동결 4표로 단번에 결론이 나지 않아 이례적으로 두 차례 투표로 결정됐다.

영국의 기준금리 인하는 지난해 중반 이후 다섯 번째다. 16년 만의 최고치인 5.25%까지 올랐던 금리는 지난해 8월과 11월, 올해 2월, 5월, 이달까지 5차례에 걸쳐 0.25%포인트씩 내렸다.

연 4.00% 기준 금리는 2023년 3월 이후 가장 낮다.

BOE는 연 2%의 물가상승률을 목표로 기준 금리를 조정하는데, 올해 6월까지 1년간 소비자 물가 상승률은 3.6%로 목표치를 크게 웃돌았다.

기업들은 영국 경제 성장이 둔화하고 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 부과에 따른 타격도 예상되는 만큼 금리 인하를 바라고 있다.

그동안 금리가 ‘점진적인 하락 경로’에 있다고 언급해온 BOE는 이날 성명에서도 “(금리 인하에 대한) 점진적이고 신중한 접근 방식은 여전히 적절하다”고 기조를 유지했다.