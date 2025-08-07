국비 최대 100억 확보…대규모 교통·산업 복합개발 탄력

[헤럴드경제(고성)=황상욱 기자] 경남 고성군이 국토교통부 주관 ‘2025년 투자선도지구 공모사업’에 최종 선정돼 KTX 고성역세권 개발사업이 본격화된다고 7일 밝혔다. 이번 선정으로 고성군은 전국 지자체 최초로 2곳의 투자선도지구를 보유하게 됐다.

투자선도지구는 국토부가 교통 요충지를 중심으로 전략사업을 발굴하고 강소도시로 육성하기 위해 추진하는 국가 중점 사업이다. 고성군은 서류심사와 현장 실사, 발표 등 3단계 평가를 거쳐 우수한 입지 여건과 실현가능한 개발 계획을 인정받아 선정됐다.

선정된 지역에는 최대 100억원의 국비와 함께 건폐율·용적률 완화, 특별건축구역 지정, 인허가 절차 간소화 등 73종의 규제 특례가 적용된다.

고성군은 이번 사업을 통해 고성읍 송학리 일대 22만㎡ 부지에 오는 2032년까지 약 1225억원을 투입해 KTX 고성역세권을 개발한다. 핵심 내용은 ▷노후 버스터미널 신축 및 역사와의 연계 환승거점 조성 ▷버스·택시·KTX 연계 광역교통체계 구축 ▷지역 전략산업인 스포츠산업 활성화 등을 포함한다.

특히 ‘스포츠케이션센터’와 청년창업지원센터, 상업 및 주거단지 조성도 함께 추진되며, 고성군이 역점 추진 중인 스포츠힐링타운 조성과 맞물려 시너지 효과가 기대된다.

군은 2030년 개통 예정인 남부내륙철도(KTX)와의 연계를 통해 수도권 접근성을 높이고, 스포츠과학 중심 인재 유입과 청년층 정착 기반 마련 등 지역의 지속 가능한 성장 거점으로 키워나간다는 계획이다.

이상근 고성군수는 “이번 사업은 고성의 미래를 견인할 핵심 성장동력”이라며 “지역 전략산업과 연계한 민간 투자도 적극 유치해 지역경제에 활력을 불어넣겠다”고 밝혔다.