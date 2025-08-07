[헤럴드경제=신주희 기자] 하이브가 2분기 역대 분기 최고 매출을 기록하며 7% 넘게 급등했다.

7일 한국거래소에 따르면 하이브는 전장 대비 7.14% 오른 27만7500원에 거래를 종료했다

하이브는 전날 2분기 매출액이 전년 동기 대비 10.2% 증가한 7057억 원을 기록했다고 공시했다. 이는 역대 2분기 실적 중 최고치에 해당한다. 영업이익 또한 지난해 같은 기간보다 20.5% 증가한 659억 원을 달성했다.

회사 측은 “소속 아티스트들의 성공적인 월드투어와 견고한 음반·음원 성적이 실적을 견인하면서 역대 2분기 가운데 최고 분기 매출을 경신했다”고 설명했다.

이기훈 하나증권 연구원은 “최대 1~2달 간의 기간 조정을 거친다면 내년 상반기 내 시가총액 15조원까지 상승할 것이라는 기존 전망 및 최선호주를 유지한다”고 밝혔다.

이어 “만약 3~4월처럼 2026년 예상 주가수익비율(PE) 25배 를 하회하면 공격적인 비중확대를 추천한다”고 덧붙였다.

신한투자증권은 이날 보고서에서 “미국 걸그룹 캣츠아이의 성공으로 하이브의 프로듀싱 시스템이 다른 언어·문화권에서도 통함을 인증했다”며 “‘케이팝 데몬 헌터스’ 여파로 글로벌 제작사로부터 많은 러브콜이 이어지는 가운데 다양한 장르·지역으로 하이브만의 K팝 제작 방식 확장이 이어질 것”이라고 평가했다.

그러면서 “매출과 비용의 동반 증가로 수익성은 제한되지만, 글로벌 IP 연차 누적과 2026년 BTS 완전체가 더해질 시 폭발적 증익과 레버리지가 기대된다”고 분석했다. 이어 “내년 PER은 23.1배 수준으로 잠재된 매수 세력을 체감하고 있다”고 덧붙였다.