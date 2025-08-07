[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 서구는 행정체제개편에 따라 검단구와 분리되는 서구의 새 명칭으로 ‘서해구’를 최종 선정했다.

‘서해구’ 결정은 지난 7월 21일부터 8월 6일까지 17일간 진행된 최종 구 명칭 선호도 여론조사 결과를 토대로 7일 개최된 제6회 구 명칭변경 추진위원회에서 결정했다.

이번 조사 결과 서해구 58.5%(1,169명), 청라구 41.6%(831명) 순으로 주민 선호도가 집계됐고 두 명칭 간 차이는 16.9%(338명)로 나타났다.

새 명칭 조사는 전문여론조사기관에 의뢰해 개편 후 분리되는 서구 거주 18세 이상 주민 2000명(인구비례할당)을 대상으로 전화면접조사(유·무선 병행)로 진행됐다.

구는 서구의회 및 인천시의회 의견 청취를 거쳐 2026년 7월 1일 행정체제 개편 일정에 맞춰 법률 제정 등 입법 절차를 진행할 예정이다.

최종적으로 인천광역시 서구 명칭변경에 대한 법률이 제정되면, 새로운 서구의 명칭이 확정된다.