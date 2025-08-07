2분기 영업익 694억·매출 2.2조 “3분기 차별화 상품 등으로 반등”

[헤럴드경제=강승연 기자] 편의점 업계 1위 CU를 운영하는 BGF리테일은 2분기 영입이익이 694억원으로 전년 동기 대비 8.9% 감소했다고 7일 공시했다. 같은 기간 매출액은 2조2901억원으로 4.0% 증가했다.

상반기 누적 영업이익은 920억원으로, 전년 동기 대비 15.4% 줄었다. 매출액은 4조3066억원으로 3.6% 늘어났다.

2분기 부진은 고물가와 경기 침체로 인한 소비 둔화 때문이다. 쌀쌀한 봄 날씨와 주말 우천 일수 증가 등 기상 환경에 따른 객수 하락도 부정적 변수로 작용했다.

이 같은 환경 속에서도 매출이 성장한 비결은 차별화 상품이었다. 가수 지드래곤(GD)과 협업한 히트상품 ‘피스마이너스원 하이볼’, 맛집 레스토랑 간편식(RMR), 건강기능식품 확대, PB(자체브랜드) ‘PBICK’ 리뉴얼 등을 통해 상품력을 강화했다.

그 결과 전년 동기 대비 영업이익 감소 폭을 1분기(-100억원·-30.7%)보다 32억원, 21.8%포인트 개선했다. 다만 매출액 증가폭이 감가상각비, 임차료 등 고정비 상승분을 충분히 상쇄하지 못하면서 영업이익은 감소세를 유지했다.

BGF리테일은 “3분기는 편의점 업계의 최대 성수기”라며 “특히 소비쿠폰 지급 이후 전반적으로 수요가 증가하고 있는 만큼 CU만의 차별화 상품과 서비스 확대를 통해 실적 반등을 꾀할 것”이라고 강조했다.

이를 위해 CU는 기존점 매출 확대 및 신규 출점 전략을 지속하기로 했다. 기존점은 상권 최적화를 통해 수익성을 개선하고, 신규점의 경우에는 중대형·우량점 중심의 개점 전략으로 내실 다지기에 집중할 계획이다.

상품 측면에서는 차별화 상품의 적극적인 개발과 고물가 시대에 맞춘 초저가 프로모션을 병행하는 ‘투트랙 전략’을 펼친다. 다양한 ‘킬링 상품’을 발굴하고 초저가 PB상품인 득템 시리즈의 품목을 넓혀 나갈 방침이다.

시즌별 대규모 할인 행사를 통한 생활 물가 안정 플랫폼 역할도 강화한다. 이밖에 ‘내일보장택배’, ‘네이버 지금배달’ 등 신규 서비스들을 통해 고객 접점을 넓히고, ‘라면 라이브러리’ 등 특화 점포 확대, 팝업스토어 등을 통해 매출 향상을 도모한다는 목표다.