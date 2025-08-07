강유정 대통령실 대변인 “생활 밀착 업종 매출액 증가해”

[헤럴드경제=서영상 기자] 대통령실이 민생회복 소비쿠폰 지급 효과를 자랑하며 “소비 심리가 되살아나고 있는 만큼 국민들이 신속히 사용할 수 있게 소비 촉진 캠페인도 전개해 나갈 계획”이라고 7일 강조했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “민생회복 소비쿠폰 지급 이후 생활 밀착 업종의 매출액이 증가한 것으로 확인됐다”며 이같이 밝혔다.

강 대변인은 “지난 3일 24시를 기준으로 신용·체크카드로 지급된 소비쿠폰 5조7679억원 가운데 46%인 2조6518억원이 사용됐다”며 “이는 행정안전부가 지난달 21일부터 8월3일까지 신용카드와 체크카드로 사용된 소비쿠폰의 업종별 사용액과 매출액을 9개 카드사로부터 제공받아 분석한 결과”라고 했다.

이날 강 대변인이 인용한 행안부에 따르면 소비쿠폰 지급이 시작된 7월 넷째주(21일~27일)의 가맹점 전체 매출액은 직전 7월 셋째주 대비 19.5% 증가했고 7월 다섯째주의 매출액은 7월 셋째주 대비 8.4% 증가했다.

업종별로 사용액을 살펴보면 대중음식점에서 전체 사용액의 41.4%(1조989억원)로 가장 많이 사용됐다. 이어 ▷마트·식료품(4077억원·15.4%) ▷편의점(2579억원·9.7%) ▷병원·약국(2148억원·8.1%) ▷의류·잡화(1060억원·4.0%) ▷학원(1006억원·3.8%) ▷여가·레저(760억원·2.9%) 순으로 집계됐다.

또 대통령실은 매출액 증가 폭이 큰 업종으로 음식점(2677억원), 주유(1326억원), 의류·잡화(1042억원), 마트·식료품(884억원) 순으로 집계됐다면서 “생활 밀착 업종에서 증가세가 두드러진 것으로 분석된다”고 했다.

그러면서 대통령실은 “오늘 발표된 ‘지방 살리기 상생 소비 활성화 방안’을 통해 수도권 외 지방에서도 소비 쿠폰 사용을 독려해 지역 경제 활성화의 마중물이 될 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.