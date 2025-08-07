영웅시대 해외연합방 사랑의열매에 기탁

[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울 사회복지공동모금회는 가수 임영웅의 데뷔 9주년(8월 8일)을 기념해 팬클럽 ‘영웅시대 해외연합방’이 기후위기 취약계층을 위한 1200만 원의 기부금을 기탁해왔다고 7일 밝혔다.

태국, 인도네시아, 필리핀 등 전 세계 10여 개국의 팬들로 구성된 글로벌 팬덤 ‘영웅시대 해외연합방’은 2022년 국내 소아암 환우를 위한 기부에 이어 다시 한 번 따뜻한 나눔을 실천했다.

이번 기부는 ‘영웅시대와 함께하는 우리 이웃을 위한 착한 환경실천’ 캠페인의 일환으로 진행됐으며, 기부금은 기후위기로 어려움을 겪는 어르신과 아동을 돕는 지원사업에 사용될 예정이다.

영웅시대 해외연합방 관계자는 “임영웅 아티스트가 환경 보호를 위해 정규 2집 앨범을 CD 없이 발매한 데서 영감을 받아, 팬들도 아티스트의 뜻에 동참하고자 환경보호를 위한 기부를 결심했다”며 “앞으로도 아티스트의 발자취를 따라 선한 영향력을 실천해 나가겠다”고 말했다.