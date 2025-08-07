일본, 미국과 관세협상 15%로 마무리 정작 美합의문엔 다른 조항 명시돼 ‘기존 관세 15%면 상호관세 없다’ 규정 미 합의문 “해당 규정 EU에만 적용”

[헤럴드경제=김수한 기자] 미국과 일본이 상호관세를 15%로 합의했지만, 합의 내용에 대한 이견을 보이고 있다. 일본은 합의가 이뤄지지 않으면 대미 수출품 일부에 40%대 관세를 물게 될 수 있다고 7일 요미우리신문이 보도했다.

일본 정부는 지난달 미국과 관세 협상에서 종전 관세율이 15% 미만 품목에는 15%의 상호관세를 적용하고 종전 관세율 15% 이상 품목에는 상호관세를 추가하지 않고 종전 관세율만 적용하기로 했다고 주장하고 있다.

그러나 지난달 말 도널드 트럼프 미국 대통령이 서명한 대통령령과 이달 6일 공표된 미 연방관보는 유럽연합(EU)에 대해서만 해당 내용이 적용된다고 명시하고 있다.

이에 따라 일본의 대미 수출품에는 종전 관세율에 15%의 상호관세가 추가될 수 있다는 우려가 나온다.

미국이 발표한 내용이 그대로 시행되면 종전 관세율이 7.5%인 일본산 직물은 상호관세 15%가 추가되면서 총 22.5%의 관세가 부과된다.

종전 관세율이 26.4%였던 일본산 쇠고기에 대한 관세는 41.4%로 치솟게 된다.

일본이 주장하는 방식대로라면 직물에 대한 관세율은 15%여야 하고 쇠고기 관세율은 26.4%여야 한다.

주요 무역국 대부분과 합의를 본 미국의 상호관세는 한국 시간으로 이날 오후 1시 1분(미국 동부시 7일 오전 0시 1분)부터 시행된다.

상호관세는 자동차, 알루미늄·철강 등 품목별 관세 적용 대상을 제외한 세계 각국 대부분의 품목에 미국이 적용하는 관세다.

한국의 경우는 상호관세 도입 전에 미국과 자유무역협정(FTA)을 맺어 대부분 품목이 무관세였다.

미국과 FTA를 체결하지 않은 일본은 종전 관세에 상호관세가 추가된다.

미일 장관급 관세 협상에서 일본 측 대표를 맡은 아카자와 료세이 경제재생상은 합의 내용의 이행 등을 촉구하기 위해 지난 5일부터 워싱턴DC를 방문 중이다.

일본 외무성에 따르면 료세이 경제재생상은 6일 낮 하워드 러트닉 미 상무장관과 약 90분간 만나 합의 내용의 이행 등을 놓고 협의했다.

총 15%로 합의된 자동차 관세의 신속한 시행 등도 요구했다.

일본 정부는 보도자료를 통해 “아카자와 경제재생상이 상호관세 합의 내용을 다시 확인한 뒤 즉시 그 내용을 시행하도록 요구했다”고 밝혔다.

다만 러트닉 장관의 답변 내용은 전하지 않았다.

아카자와 경제재생상은 미국 입국 후 취재진과 만나 “(미국 상호관세 발표가) 미국 측 각료로부터 들었던 것과 내용이 다르다”며 수정을 촉구할 것이라고 말했다.