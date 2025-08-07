“조국 광복절 특별사면 언급 일절 없어”

[헤럴드경제=주소현 기자] 문재인 전 대통령은 7일 정청래 더불어민주당 대표를 만나 “안정적으로 정권을 출범시켜 여러가지 개혁 과제들을 빠르게 제대로 해낼 수 있을 것 같다”며 “잘 해주시라”고 부탁했다고 한다.

권향엽 민주당 대변인은 이날 경남 양산시 평산마을 문 전 대통령 사저에서 기자들과 만나 “문재인 대통령께서 당원·대의원의 높은 지지를 축하해주셨다”며 이같이 전했다.

권 대변인은 “내년 지방선거에 이재명 정부가 높은 지지율을 받고 출범한 것처럼 국민 기대가 높다. 내년 지선까지 제대로 했으면 좋겠다고 말씀했고, 최근 부산·울산·경남 지역이 고무적이다. 잘하면 TK(대구·경북)도 변화가 있을 수 있겠다고 말씀하셨다”고 말했다.

정 대표는 문 전 대통령에게 “지금까지 뵌 것 중에 목소리가 크시다. 편하신 것 같다”고 말했다고 한다. 권 대변인은 “(정 대표가) 문 전 대통령의 당 대표 시절에 최고위원으로 활동하면서 (문 대통령이) 당 대표로서 고생한 모습을 봤던 인연이 있다”고 설명했다.

이어 정 대표는 민주당 내 국가보훈정책특별위원회를 상설특위로 설치한 데 대해 “애국자를 기리는 보훈 사업도 열심히 잘하겠다. 민주주의와 평화는 경제 발전의 토양”이라고 문 전 대통령에게 말했다고 한다. 또 정 대표는 “문 대통령이 계셨을 때 평양에 다녀오시고 남북 교류와 협력이 잘 됐는데 지난 3년 동안 토양이 무너져 있어 아쉽다”고도 말했다고 권 대변인은 전했다.

아울러 권 대변인은 “(정 대표가) 결론은 ‘대통령님 잘하겠습니다. 모를 때 전화드리겠습니다’라고 유쾌하게 덕담 나누고 왔다”고 했다.

이날 문 전 대통령과 정 대표는 조국 전 조국혁신당 대표의 사면에 관한 이야기는 하지 않았다고 한다. 문 전 대통령은 ‘국민임명식’ 초청장을 전달 차 지난 5일 예방한 우상호 대통령실 정무수석에게 조국 조 전 대표의 광복절 특별 사면을 언급한 것으로 전해졌다. 권 대변인은 “(문 전 대통령의) 사면에 대한 언급은 일절 없었다”라며 “정 대표도 마찬가지”라고 전했다.