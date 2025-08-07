[헤럴드경제=나은정 기자] 정부가 문화예술 소비를 활성화하기 위해 공연·전시 할인권 210만 장을 배포한다.

7일 문화체육관광부와 예술경영지원센터, 한국문화예술위원회는 오는 8일부터 공연·전시 할인권 210만 장을 배포한다고 밝혔다. 이는 올해 민생회복을 위해 2차 추가경정예산 100억원을 투입해 추진하는 사업이다.

이번 할인권은 1만원 싸게 관람할 수 있는 공연 할인권 50만 장과 3000원을 깎아주는 전시 할인권 160만 장이다. 할인권은 놀(NOL) 인터파크, 멜론티켓, 타임티켓, 티켓링크, 예스24 등 5개 온라인 예매처에서 1인당 2매씩 선착순으로 지급받을 수 있다.

타임티켓에서는 비수도권(서울, 경기, 인천 제외) 공연·전시장에서만 사용할 수 있는 전용 할인권 2매를 추가로 받을 수 있다. 이에 따라 1인당 최대 12매의 할인권을 얻을 수 있다. 이와 별도로 국내 첫 장애 예술 공연장인 모두예술극장은 예약시스템을 통해 할인권 1만 장을 추가 배포한다.

할인 대상 공연은 연극, 뮤지컬, 클래식, 국악, 무용, 복합예술 등이며 대중음악과 대중무용은 제외된다. 전시는 시각예술분야 전시, 아트페어, 비엔날레에 적용되며 산업 박람회는 해당되지 않는다.

문체부는 예약 후 관람하지 않는 이들이 발생하는 것을 줄이기 위해 ‘관객 최소 부담액’을 책정했다. 이에 따라 총 결제금액을 기준으로 공연은 1만5000원, 전시는 5000원 이상일 때만 할인권 사용이 가능하다.

신청은 8일 오전 10시부터 다음 달 19일까지 약 6주간 온라인을 통해 할 수 있고, 11월 30일 이전까지 관람할 수 있는 공연과 전시에만 적용된다. 노년층과 장애인 등 온라인 취약계층을 위해 유선 종합안내 창구(공연 ☎ 02-2098-2916, 전시 ☎ 02-2098-2911)도 상시 운영한다.

한편 문체부는 지난달 말 영화관 입장권 6000원 할인권 450만 장을 배포해 뜨거운 호응을 얻은 바 있다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 “공연·전시 할인권이 국민 누구나 일상에서 문화예술을 더욱 가깝게 누릴 수 있는 계기가 될 것”이라며 “아울러 지역 공연·전시장에도 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 말했다.