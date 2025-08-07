워케이션 체험 행사 등 홍보활동 강화 24시간 운영 업무공간에 가족동반 근무자 맞춤형 서비스도 제공

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 7일 ‘부산형 휴가지 원격근무(워케이션) 사업’의 실질적 정착과 수요자 맞춤형 콘텐츠를 확대 추진한다고 밝혔다.

올해는 도심 속 쉼과 일의 균형을 실현하는 대한민국 대표 휴가지 원격근무(워케이션) 도시 부산 조성을 목표로 ▷2025년 부산 글로벌 워케이션 행사 개최 ▷글로벌 24시간 업무공간 운영 ▷시간제 보육·반려동물 돌봄서비스 운영 ▷기업 맞춤형 찾아가는 현장 설명회 등을 추진한다.

시는 지난해에 이어 올해도 오는 18일부터 10월 23일까지 4회에 걸쳐 150여 명의 해외 디지털 유목민들이 참여하는 ‘2025년 부산 글로벌 워케이션’ 행사를 개최한다. 행사에 참여하는 디지털 유목민들은 2주간 부산에 체류하며 ▷휴가지 원격근무(워케이션) 거점(위성)센터 업무공간 체험 ▷지역 청년 창업가들과의 교류 행사 ▷문화·관광체험 등을 하게 된다.

또 ‘글로벌 위성센터’를 조성해 24시간 업무가 가능한 공간도 운영한다. 글로벌 위성센터는 전 세계 원격근무자들이 각국의 시간대에 맞춰 편리하고 원활하게 업무를 수행할 수 있는 업무 환경을 제공하기 위한 시설이다. 이미 시는 지난 3월부터 영도구에 있는 라발스호텔 라운지에 24시간 글로벌 위성센터를 마련한 바 있다.

‘가족형 워케이션 지원 프로그램’을 통해 이달부터 6~36개월 미만 영유아를 동반한 워케이션 근무자를 대상으로 영도구 시간제 보육기관과 연계한 시간제 보육 지원 프로그램을 진행한다. 연계 보육기관에서 오전 9시부터 오후 6시까지 월 60시간 이내의 시간 단위 돌봄서비스를 이용하면 부산시가 이용 건별로 보육료와 급·간식비 등 본인부담금을 지원하는 방식이다.

반려동물을 동반하는 경우에는 중구 위성센터 인근에 있는 반려동물 동반 숙박시설 2곳, 반려견 놀이방 협력시설(파트너센터) 1곳 등의 제휴시설을 통해 ‘반려동물 돌봄 서비스’를 이용할 수 있다.

한편 부산시에는 부산역 앞 아스티호텔의 ‘부산형 워케이션 거점센터’를 비롯해 영도구, 중구, 서구 등 총 7개소에 워케이션 센터가 있다. 설명회 신청 및 워케이션 특화 프로그램에 관한 자세한 사항은 ‘부산워케이션 공식 홈페이지’ 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.