[헤럴드경제=강승연 기자] 제주특별자치도개발공사는 2025 KLPGA 투어 하반기의 시작을 알리는 ‘제12회 제주삼다수 마스터스’가 7일 제주 사이프러스 골프앤리조트에서 막을 올렸다고 밝혔다.

제주개발공사가 광동제약과 공동 주최하는 이번 대회는 총상금 10억원, 우승상금 1억8000만원 규모로 치러진다.

올해로 12회째를 맞은 제주삼다수 마스터스에는 ‘디펜딩 챔피언’인 윤이나 선수를 비롯해 LPGA 스타 박성현 선수 등 국내 최정상급 선수들이 출동한다.

제주삼다수 마스터스는 10년 넘게 환경·나눔·상생의 ESG 가치를 기부와 나눔 활동으로 실천해오고 있다. 올해는 8번 홀에 마련된 ‘좋아마심 기부존’에 티샷이 안착하면, 해당 선수의 이름으로 기부하는 이벤트를 진행한다.

또한 골프 유망주들을 위한 프로 선수들의 재능기부 프로그램도 펼쳐진다. 고지우, 임진영, 현세린, 윤이나, 박성현 선수가 참여하는 원포인트 레슨이 진행된다.

문화 콘텐츠도 풍성하다. 대회장에서 즐기는 야외 영화 상영 프로그램 ‘영화볼 때 좋아마심’과 대회장 코스를 달리는 러닝 이벤트 ‘러닝할 때 좋아마심’ 등이 준비됐다.

백경훈 제주개발공사 사장은 “12회를 맞은 제주삼다수 마스터스가 선수와 갤러리 모두에게 의미 있는 골프 축제로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 노력하고 있다”며 “제주에서만 즐길 수 있는 제주삼다수 마스터스와 함께 시원한 여름 보내시길 바란다”고 전했다.