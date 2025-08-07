업서드 벤처스와 글로벌 퍼블리싱 ‘GTA 크리에이티브 디렉터’ 설립 ‘ABP 세계관’…새로운 세계 선사 권혁빈 “게임 팬들에게 감동줄 것”

스마일게이트는 ‘GTA’ 프랜차이즈의 크리에이티브 디렉터 댄 하우저가 설립한 스튜디오 업서드 벤처스와 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 7일 밝혔다. 스마일게이트는 업서드 벤처스를 통해 ‘어 베터 파라다이스(ABP)’ 세계관을 기반으로 한 AAA SF 오픈월드 액션 어드벤처 게임을 전 세계 시장에 선보일 계획이다.

ABP는 업서드 벤처스가 창조한 방대한 세계관이다. 업서드 벤처스를 창립한 댄 하우저는 락스타 게임즈 공동 창업자로서 GTA, ‘레드 데드 리뎀션’ 시리즈 등의 크리에이티브 디렉터이자 수석 작가로 활동한 바 있다. ABP의 오디오 픽션 시리즈는 애플 팟캐스트 픽션 부문 1위를 기록했으며, 팟캐스트 시상식 2024 시그널 어워드에서 ‘픽션 각본 부문 최고의 에피소드’상을 수상한 바 있다. ABP는 오는 10월에는 소설로도 출간될 예정이다.

ABP 게임은 현재 초기 개발 단계로 댄 하우저가 직접 집필과 크리에이티브 디렉팅을 맡고 있다. 댄 하우저와 함께 오랫동안 작업해온 라즐로, 마이클 언스워스가 포함된 월드빌딩·크리에이티브 팀이 함께 개발 중이다. 게임 개발은 업서드 벤처스의 스튜디오 총괄 베테랑 개발자 그렉 보러드가 이끌고 있다.

업서드 벤처스의 창업자 댄 하우저와 스튜디오 총괄 개발자인 그렉 보러드는 ABP 프로젝트를 위해 업서드 벤처스 스튜디오 내에 엘리트 개발팀을 구축했다고 밝혔다. 특히 이번 프로젝트에는 번지, 트레이아크, 레스폰, 인섬니악, 라이엇 등 글로벌 대표 게임 스튜디오 출신의 베테랑 개발자들이 참여했다. 업서드 벤처스는 스마일게이트와 전략적 퍼블리싱 파트너십이 시너지를 더할 것으로 기대했다. 스마일게이트 역시 지난해 업서드 벤처스에 대한 지분 투자에 이어 이번 신작 ABP 프로젝트가 전 세계적으로 성공할 수 있도록 개발비를 포함한 전폭적인 투자를 단행한다는 계획이다.

성준호 스마일게이트 그룹 최고경영자(CEO)는 “하우저, 업서드 벤처스와 함께 글로벌 AAA 게임 시장에서 새로운 도전에 나서 매우 기쁘다”며 “ABP 세계관의 탄탄한 스토리텔링과 업서드 벤처스의 뛰어난 개발 역량이 결합돼 훌륭한 작품이 탄생할 것이라 확신한다”고 말했다.

업서드 벤처스의 하우저 창업자는 “이번에 선보일 게임은 완전히 다른 세계로 나아가 이용자들에게 지금까지 경험하지 못한 새로운 모험을 선사할 수 있는 기회”라며 “무엇보다 업서드 벤처스에서 새로운 도전을 위해 모인 훌륭한 팀과 이 여정을 함께할 수 있어 매우 기쁘고, 우리의 비전을 진정으로 이해하고 전폭적으로 지지해 주는 스마일게이트와 파트너십을 맺어 감사하게 생각한다”고 강조했다.

권혁빈 스마일게이트 CVO는 “게임과 미래라는 공통 주제를 통해 깊은 우정을 나눠온 친구 댄하우저와 이번 ABP 프로젝트에 대한 협력으로 서로의 비전까지 함께 공유할 수 있어 매우 뜻 깊게 생각한다”라며 “그 동안 우리가 함께 이야기해왔던 새로운 비전을 담아 전 세계 게임 팬들에게 감동을 선사할 수 있는 작품을 선보이겠다”고 밝혔다. 권제인 기자