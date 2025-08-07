화장품 유통업체 등 관계자 간담회 업계 “美 15% 관세 부담은 여전” 온라인 수출 활성화 방안 마련키로

한성숙 중소벤처기업부 장관이 각국의 보호무역기조 확산으로 어려움을 겪고 있는 수출중소기업을 위해 가용한 민관의 관세정보 채널을 총동원하겠다는 의지를 밝혔다.

한 장관은 취임 후 중소기업 분야 정책현장투어 두 번째 행선지로, 지난 6일 화장품 유통업체인 실리콘투의 경기 광주 물류센터를 방문해 수출중소기업 관계자들과 간담회를 개최하고 현장 애로사항을 청취했다.

정책현장투어는 중기부 장관이 중기부의 주요 정책 영역과 밀접한 현장을 직접 찾아 현장의 목소리를 정책으로 담아내기 위한 릴레이 방식의 현장 행보다. 소상공인·중소기업·창업벤처 등 3대 분야를 대상으로 각각 10회씩 진행될 예정이다.

한 장관은 인사말을 통해“수출 초기 단계에서 상대적으로 위험 부담이 낮은 수출 방법인 ‘온라인 수출 활성화 방안’을 마련할 것”이라며 “K-뷰티, 중고차 등 중소기업 수출 주력 폼목이 글로벌 1위 경쟁력을 유지할 수 있도록 자금공급, 해외시장 확대 등 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.

한 장관은 이날 간담회에 앞서 화장품 수출 준비 현장을 둘러봤다. 실리콘투는 현재 중소기업 수출 1위 품목인 K-뷰티 국내 브랜드의 수출 허브 역할을 수행하고 있는 기업으로, 현장 방문을 통해 수출 준비 과정을 포함한 K-뷰티 전반을 점검했다. 이어진 수출중소기업 간담회에서는 지난해와는 달라진 수출 환경 속 중소기업의 어려움 등을 청취하는 시간을 가졌다. 간담회에 참석한 한 중소기업 관계자는 “관세협상이 잘 마무리된 것은 다행이지만, 여전히 15% 관세에 대한 부담이 남아있는 것은 사실”이라며 “수출 중소기업의 겪는 관세 영향이 최소화될 수 있도록 실효적인 지원책을 마련해달라”고 말했다.

광주(경기)=유재훈 기자