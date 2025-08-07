[헤럴드경제-최은지 기자] 부광약품은 최근 서울지역자활센터협회에 7억5000만원 상당의 일반의약품(종합감기약·간장질환용제·멀미약·무좀치료제)을 기부했다고 7일 밝혔다.

서울지역자활센터협회에 기부한 의약품은 종합감기약 ▷타세놀키즈시럽 ▷코리투살에스노즈연질캡슐 ▷코리투살에스코프연질캡슐을 포함해 ▷해열진통소염제 ‘이부프렌드프로연질캡슐’ ▷간장질환용제 ‘레가론현탁액’ ▷멀미약 ‘뱅드롱에스시럽’ ▷무좀치료제 ‘네일스타네일라카’ 등 10개 품목이다.

또 부광약품은 지난달 전세계 난민 및 서울지역 빈곤계층을 위해 일반의약품 및 건강기능식품도 기부했다. 기부처는 한민족선교협회, 호프선교협회, 사단법인 글로벌호프다. 기부 규모는 약 3억5000만원이다.

기부 품목은 ▷종합감기약 ‘타세놀콜드캡슐’ ▷코리투살에스노즈연질캡슐 ▷코리투살에스코프연질캡슐 ▷코리투살에스콜드연질캡슐 ▷구내염 치료제 ‘립톡케어’ ▷관절 영양제 ‘메가조인트’ 및 ‘조인트힐’ ▷두피건강 영양제 ‘카렌정’ 등이다.

부광약품 관계자는 “이번 기부는 우리 사회 손길이 필요한 곳에 따뜻함을 나누는 사회공헌 활동의 일환”이라며 “앞으로도 지역사회에 선한 영향력을 발휘하며 상생하는 기업이 될 수 있도록 지속적인 관심과 나눔을 이어갈 계획”이라고 말했다.

앞서 부광약품은 지난 4월 특별재난지역으로 지정된 영남권 일대의 산불 피해 복구와 이재민 지원을 돕기 위해 2억원 규모의 의약품을 기부한 바 있다.