내연기관·플러그인 하이브리드 모델 전용 PPC 플랫폼 적용 40 TDI 콰트로 및 S-라인 2가지 트림 출시

[헤럴드경제=서재근 기자] 아우디 코리아가 프리미엄 중형 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘더 뉴 아우디 Q5 스포트백’을 국내 공식 출시하고, 오는 12일부터 판매를 시작한다고 7일 밝혔다.

‘더 뉴 아우디 Q5’는 아우디가 내연기관과 플러그인 하이브리드 모델을 위해 새롭게 설계한 전용 플랫폼 PPC(Premium Platform Combustion)를 기반으로, 아우디 디젤 모델 최초 고효율 마일드 하이브리드(MHEV) 플러스 기술을 적용한 것이 특징이다.

이번에 출시되는 ‘더 뉴 아우디 Q5 스포트백’은 ▷더 뉴 아우디 Q5 스포트백 40 TDI 콰트로 어드밴스드 ▷더 뉴 아우디 Q5 스포트백 40 TDI 콰트로 S-라인 2가지 트림으로 구성되며, TFSI 엔진 기반의 스포트백 모델도 순차적으로 선보일 예정이다.

‘더 뉴 아우디 Q5 스포트백40 TDI 콰트로’는 아우디 상시 사륜구동 시스템 콰트로와 7단 S트로닉 자동 변속기를 기본 탑재해 최고출력 204마력, 최대토크 40.789㎏.m의 강력한 디젤 파워트레인은 역동적인 주행 성능과 함께 복합 연비 12.8㎞/ℓ의 효율성을 갖췄다.

스포트백 특유의 날렵한 루프라인에 기존 모델 대비 25㎜ 늘어난 전장이 자아내는 실루엣은 새로워진 2D 로고와 조화를 이루며 스포티하면서도 고급스러운 존재감을 발산한다. LED 헤드라이트 및 후방 다이내믹 턴 시그널이 적용된 LED 테일라이트는 주행 시 높은 시인성을 제공하는 동시에 차량의 존재감을 드러낸다. 전방 7가지, 후방 1가지로 구성된 라이트 시그니처는 기술과 디자인이 조화된 아우디 특유의 감성을 담아냈다.

또한, 스포츠 시트, 파노라믹 선루프, 하이빔 어시스트, 헤드라이트 워셔, 사이드 미러 프로젝션 라이트, 웰컴 세리모니, 풀 바디 페인트 등 다양한 옵션이 기본으로 제공된다.

‘더 뉴 아우디 Q5 스포트백 40 TDI 콰트로’는 다양한 아우디의 첨단 디지털 모빌리티 경험을 제공한다. 어드밴스드 트림에는 11.9인치 버추얼 콕핏 플러스와 14.5인치 MMI 터치 디스플레이가 적용되며, S-라인 트림에는 10.9인치 조수석 디스플레이가 더해져 운전자와 동승자 모두 직관적이고 몰입감 있는 디지털 환경을 누릴 수 있다.

각 트림별 기본 사양 외에도 총 3가지 옵션 패키지를 통해 고객의 라이프스타일에 맞는 맞춤 구성이 가능하다. S-라인 트림에서 선택 가능한 ‘라이트 패키지’, 어드밴스드 트림에서 선택 가능한 ‘테크 패키지’를 포함해 모든 트림에서 선택 가능한 ‘브라운 시트 패키지’ 등 맞춤형 구성이 가능하다.

‘더 뉴 아우디 Q5 스포트백 40 TDI 콰트로 어드밴스드’의 가격은 7262만원(이하 부가세 포함, 개별소비세 3.5% 기준), ‘더 뉴 아우디 Q5 스포트백 40 TDI 콰트로 S-라인’은 7950만원이다.