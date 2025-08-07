“국정위·의원 전원 차명 재산 전수 조사하자”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 7일 이춘석 무소속 의원 주식 차명 거래 의혹과 관련해 “권력형 내부 정보 악용 국기 문란 게이트, 일명 ‘이춘석 게이트’라고 불러야 마땅하다”며 “이춘석 게이트에 대한 특검 수사를 제안한다”고 밝혔다.

송 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 비대위회의에서 “이 사건은 단순한 개인 일탈이 아니라 이재명 정부의 대표적인 국책 사업과 깊숙하게 연계된 권력형 사건”이라며 이같이 말했다.

앞서 이 의원이 지난 4일 국회 본회의 중 보좌관 명의로 주식 거래를 한 것 아니냐는 의혹이 언론 보도를 통해 제기됐다. 이 의원은 더불어민주당을 탈당한 뒤 국회 법제사법위원장직을 내려놓았고, 정청래 민주당 대표는 이 의원을 당에서 제명하겠다고 밝혔다. 이재명 대통령은 지난 6일 해당 논란에 대해 “사안을 엄중하게 인식하고 있다”며 “진상을 신속히 파악해 공평무사하게 엄정 수사하라”고 지시했다.

이에 송 위원장은 “이 대통령이 엄정한 수사를 지시했지만 과연 경찰 역량으로 이 사건을 제대로 수사할 수 있을지, 꼬리 자르기 수사에 그치지 않을지 국민적 우려가 크다”고 지적했다.

이어 ▷법사위원장과 억대 자금 주식 투자를 공유하는 보좌관의 실체는 무엇인지 ▷정상적인 자금이라면 본인 명의로 투자하지 않을 이유가 없는데 자금 출처는 어디인지 ▷이 의원 주식 계좌는 하나뿐인지 ▷네이버와 LG CNS의 국가 AI(인공지능) 국가대표 프로젝트 참가에 이 의원은 어떤 영향을 미쳤는지 ▷AI 국가대표 프로젝트에 관한 내부 정보를 알고 주식을 사들인 사람이 이 의원 한 사람뿐인지 등 관련 의혹을 하나하나 언급했다.

송 위원장은 “이 의원이 직접 챙긴 종목이 네이버와 LG CNS라는 점은 국민적 의구심을 한층 키우고 있다. 당장 AI 국가대표 사업 주무 부처 장관인 배경훈 과학기술정보통신부 장관이 LG AI 연구원 출신”이라며 “인사청문회 과정에서 이미 LG와의 이해충돌 논란이 제기된 바 있다”고 꼬집었다.

또 “한성숙 중소벤처기업부 장관, 최휘영 문화체육관광부 장관도 네이버 출신”이라며 “새 정부 장관들을 배출한 특정 기업이 AI 국가대표 프로젝트에 포함되고 법사위원장은 그 기업의 주식을 차명 거래하는 것이 과연 우연의 일치일지 국민들은 궁금해한다”고 말했다.

아울러 “민주당에서는 정체불명의 금융 거래가 이 의원 한 명뿐일까 하는 국민적 의구심이 드는 점을 해명해야 할 것”이라며 “김남국 대통령실 국민디지털소통비서관은 과거 국회의원 시절 재산은 15억원으로 등록했는데 무려 60억원 상당의 코인을 거래하고 있었다. 불투명한 금융 거래, 차명 거래가 민주당의 고착화된 문화가 아닌가 의구심이 드는 대목”이라고 주장했다.

이어 “이에 국민의힘에서는 이재명 정부 국정기획위원회에 참여한 모든 사람을 대상으로 차명 재산 전수 조사를 요구하는 바”라며 “필요하다면 국회의원 300명 전원에 대한 조사도 아울러 제안한다”고 덧붙였다.