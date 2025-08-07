개발·보안·PM 등 테크 분야 채용 여가 시장 혁신 가속…글로벌 AI 플랫폼 도약

[헤럴드경제=박세정 기자] 놀유니버스는 인공지능(AI)과 디지털 중심의 여행·여가 생태계 조성을 위해 테크 분야(개발·보안·PM) 대규모 채용을 실시한다고 7일 밝혔다. 합격자에겐 500만원 상당의 합격 축하금도 지급한다.

놀유니버스는 이번 대규모 채용을 통해 여가 시장 혁신을 가속화해 나가겠다는 방침이다.

채용 분야는 개발, 보안, PM으로 놀유니버스 공식 채용 홈페이지와 주요 채용 플랫폼에서 지원서를 제출할 수 있다.

개발은 레저, 숙소, 엔터, 서비스 개발, 시스템 설계 등에 참여하게 된다. 보안은 정보자산 보호를 위한 기술 운영, 취약점 진단, 위협대응, 정책 등 각 분야를 담당한다. PM은 국내 숙소, 엔터, 패키지, 항공 등 서비스 고도화 외에도 사용자 경험 연구를 수행한다.

지원자는 서류전형, 코딩 테스트, 인터뷰, 처우협의 과정(분야 별 상이)을 순차적으로 거치게 되며, 합격자에게는 축하금 500만원을 지급한다.

놀유니버스 관계자는 “놀유니버스는 플랫폼 간 시너지 극대화, 차별화된 서비스, 탁월한 기술력을 바탕으로 국내외 여행·여가 시장에서 새로운 길을 개척하고 있다”며 “여행·여가·문화 산업의 경계를 무너뜨리는 과정에 함께 할 인재들의 많은 지원을 기대한다”고 말했다.

한편, 놀유니버스는 NOL, NOL 인터파크, 트리플, 인터파크 글로벌 등 자사의 서비스를 글로벌 AI 플랫폼으로 거듭나겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

지난 3월 ‘놀테크데이’에서 AI 기반 티켓팅 모니터링 시스템, 공연장 입장 시 얼굴 인식 인증 도입 등 기술혁신 사례를 소개했다. 이어 지난 7월에는 ‘구글 클라우드 데이 서울’을 통해 여행 인원, 비행 시간, 여행 목적 등의 정보를 입력하면 여행지를 추천해주는 ‘AI 패키지·컨시어지(가제)’ 서비스를 일부 공개했다.