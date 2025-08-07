[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈·사진)는 8월 한 달간 금천폭포공원에서 야간문화 프로그램을 운영한다고 7일 밝혔다.

올해 처음으로 시작하는 금천폭포공원 야간문화 프로그램은 ‘빛과 음악이 흐르는 밤’을 주제로 열린다.

공원은 행사를 위해 ▷빛이 흐르는 산책길인 정원존 ▷여름밤을 밝게 담아낸 보름달존 ▷나무 사이로 흐르는 여름밤의 빛을 즐길 수 있는 나무존 ▷반딧불이 조명과 무빙라이트 조명을 설치한 폭포존 ▷여름밤을 적시는 감성 공간인 공연존 등 5개 테마구역으로 구성된다.

특히 공연존에서는 매주 토요일 오후 8시와 9시, 30분씩 하루 두 차례 감성적인 야외 분위기 속에서 다양한 장르의 음악을 현장에서 즐길 수 있다.

9일에는 록 기반의 감성 인디밴드 ‘마이 베리 엔드(My Very End)’가, 16일에는 보컬과 통기타 2인조로 구성된 어쿠스틱 밴드 ‘자오선’이 공연한다. 23일에는 보컬, 기타, 콘트라베이스로 구성된 올라운드 재즈밴드 ‘윤익형 트리오’가, 30일에는 성악을 전공한 듀오 아티스트 ‘더 오에스티(theOST‧이승훈&이혜림)’이 무대에 선다. 다만 비가 오면 공연은 일요일로 연기되어 운영된다.

유성훈 금천구청장은 “이번 야간 프로그램으로 주민과 방문객이 함께 어우러질 수 있는 문화공간으로서 폭포공원의 가치를 발견하게 될 것”이라며 “많은 분들이 방문해 여름밤의 정취와 감성을 나누시길 바란다”고 전했다.