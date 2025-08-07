임진왜란 참전해 전사한 ‘석주관 전투’ 승병군 153명 호국불교 추모 의식

[헤럴드경제(구례)=박대성 기자] 해군 교육사령부 기초군사교육단 소속 훈련 교관을 비롯해 훈련 지원업무를 담당하는 장교 및 부사관 21명(남 14명, 여 7명)이 화엄사 템플스테이와 야간 화야몽(華夜夢) 프로그램에 참여했다.

대한불교조계종 19교구 지리산대화엄사(교구장 우석스님)에 따르면 해군 장병들은 6,7일 이틀간 템플스테이에 참여하며 조선 선조 임진왜란 당시 전라도를 지키다 전사한 화엄사 승병(僧兵) 153명을 기리는 ‘석주관(石柱關) 전투 추모 의식’에 참가하며 ‘호국(護國) 불교’를 실천한 승병군 넋을 위로했다.

이번에 마련된 사찰 체험 템플스테이는 부대 내에서 마음을 괴롭혀 온 여러 번뇌를 내려놓고 마음을 정화하며 수행의 가치를 되새기는 뜻깊은 시간을 보내기 위해 군부대 차원에서 마련됐다.

최근 해군에서 전역한 화엄사 홍보국장 범정스님은 참가자들과의 차담에서 “뚜렷한 목표 없이 일찍 일어나는 시간은 무의미하다”며 “수행이란, 내가 듣고 보고 걷는 모든 선택이 분명한 의미를 가지는 삶을 의미하며 이 시간을 통해 자신을 돌아보고, 가족과 동료, 국민을 위한 진정한 삶의 태도를 다시 새기길 바란다”고 당부했다.

우석 주지스님은 “오늘 여기 계신 여러분 또한 국민을 위해 헌신하는 분들이기에 이 추모의식이 더 각별할 것이다. 호국불교는 단순히 권력을 지키는 것이 아니라 국민과 함께 존재하는 불교의 실천이자 자비행”이라고 강조했다.

경남 진해에 소재한 해군기초군사교육단(기군단)은 현재 해군교육사령부 소속으로 1946년 2월 15일 해군 신병교육대로 창설됐으며 기군단은 해군 장병들과 해군사관학교 생도 및 사관후보생, 학군단 등 해군 장병들의 양성교육이 이뤄지고 있는 곳이다.