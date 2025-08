[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 세계 각국을 상대로 오는 7일 0시1분(미 동부시간 기준·한국시간 7일 13시 1분) 상호관세를 부과하며 글로벌 무역체제가 대격변을 맞고 있다. 올해는 자유무역과 다자주의를 표방하는 세계무역기구(WTO)가 출범한 지 30주년이 되는 해이다. 자유무역의 한 세대를 예상치 못한 방향으로 뒤튼 ‘트럼프발(發) 보호주의 역풍’에 글로벌 경제는 그야말로 초긴장 국면이다.

지난 30년간 WTO 체제에 힘입어 놀랄만한 성장을 이뤄내며 수출주도형 국가로서 입지를 공고히 한 한국은 트럼프 대통령이 야기한 통상 격변기에 살아남기 위해 복잡한 셈법을 고민해야 하는 중차대한 시점에 놓였다.

(Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens.)

트럼프 대통령은 지난 1월20일 취임 직후 자신이 공약했던 고율의 관세정책을 무서울 정도로 빠르게 밀어붙였다.

첫 타깃은 미국의 교역 규모 1·2위 국가 멕시코와 캐나다, 미국의 최대 전략경쟁 상대인 중국이었다.

트럼프 대통령은 이들 국가가 펜타닐의 미국 유입을 막기 위해 충분한 대응을 하지 않는다는 이유로 25%의 징벌적 관세를 부과했다. 이어 지난 4월 2일에는 57개 경제주체에 기본관세 10%에 국가별 관세(+알파)를 얹은 상호관세를 부과한다고 ‘폭탄선언’을 했다.

글로벌 경제는 유례없는 혼란에 요동쳤다. 한국이 무관세 혜택을 누리던 한미 자유무역협정(FTA)이 하루아침에 사실상 백지화됐다. 기본관세 10%에 15%의 국가별 관세가 더해진 25%의 상호관세율은 ‘터무니없는 수치’로 보였다.

34%의 관세율을 통보받은 중국이 강력히 반발하자, 트럼프 정부는 중국을 제외한 나머지 경제주체에 대해선 90일간 상호관세 부과 유예 및 개별적으로 협상을 벌여 최종 관세를 결정하겠다며 한 발 물러서기도 했다.

특히 트럼프 정부는 중국에 대해선 한때 관세율을 145%까지 올리며 강대강 대치를 이어가다 금융시장이 요동치는 등 우려가 커지자 중국과 별도 협의를 통해 90일간 관세 휴전에 들어갔다.

또 트럼프 정부는 ‘90일 관세 부과 유예 시한’을 하루 앞둔 지난달 7일엔 한국을 비롯한 주요 10여개 무역상대국에 상호관세율을 다시 통보하고 8월 1일로 발효 시점을 못 박았다.

트럼프 정부의 ‘보호주의’ 무역 행보는 올해 30주년을 맞는 WTO 다자무역체제의 중대한 변곡적임 될 것으로 평가된다.

WTO는 다자무역체제의 근간으로 범세계적 교역 확대와 무역규범 강화, 회원국간 무역분쟁 해결을 목표로 하는 글로벌 교역 핵심 기구다. 국제 무역질서를 세우기 위해 1947년 마련된 관세 무역 일반협정(GATT) 체제를 대체해 1995년 1월1일 공식 출범했다. 딱 30년 전이다.

교역 개념을 상품에서 서비스, 지식재산권으로까지 확장하며, WTO는 회원국들이 따라야 할 무역 규범을 세우고 불공정한 관세나 보조금, 무역제한 조치를 최소화하기 위해 노력했고, 세계 시장에서 상품과 서비스 교역이 꾸준히 증가하는 데 크게 기여했다.

물론 이같은 다자 협상 관리 체계에 한계도 있었다. 회원국의 이해관계가 제각각인데 일괄타결 방식을 추구하다 보니 만족스러운 협상안을 도출하지 못했다. 농업과 비농산물, 서비스, 지식재산권 등 다양한 분야의 무역 자유화를 목표로 추진했던 다자 협상인 ‘도하개발어젠다(DDA)’는 2001년 첫 논의를 개시한 이후 여태 타결되지 못했다.

이런 경직성은 일부 회원국끼리 특정 현안에 대해 합의하는 복수국간 협정을 추진하는 흐름을 낳기도 했다. 우크라이나 및 중동 전쟁 등에 따른 국제적 안보 정세와 각국의 무역정책이 동조화하면서 세계 무역이 블록화한 점도 다자주의와 자유무역을 표방해온 WTO로서는 도전적 환경이다.

WTO 출범과 함께 회원국으로 가입한 한국은 지난 30년 동안 WTO 다자통상체제 안에서 많은 혜택을 받으며 놀라울 만한 성장을 일궈냈다.

1994년 960억달러 수준이던 한국의 수출 규모는 WTO 가입 첫해인 1995년 1251억달러로 처음 1000억달러를 달성한 데 이어 2004년 2000억달러, 2006년 3000억달러, 2008년 4000억달러, 2011년 5000억달러를 차례로 돌파해 최근엔 연간 6000억달러 이상을 꾸준히 유지하고 있다. 2024년 한국의 수출은 약 6838억달러 수준이다.

한국은 다자무역체제 논의가 한계에 부딪히자, 2003년 칠레와 첫 FTA 체결을 시작으로 동시다발적인 FTA 체결 전략을 펴며 ‘경제 영토’를 넓히는 전략을 폈다. 한국은 미국과 2006년 2월부터 FTA 협상을 시작해, 2007년 6월 30일 정식 서명을 거친 뒤 2012년 3월 15일부터 이를 공식적으로 발효했다.

한미 FTA 발효 전후, 한국은 자동차·자동차 부품, 직접회로 반도체 등의 품목에서 높은 수출 증가세를 보였으며, 원유·LPG등천연자원, 반도체 제조용장비 등의 품목에서 높은 수입 증가세를 보인 것으로 나타났다. FTA에 따라 대부분 상품 교역이 무관세로 이뤄져 온 만큼, 한국의 실효관세율이 사실상 0%에 가까웠던 덕분이다.

트럼프 대통령의 최후통첩성 ‘관세 서한’ 이후 막바지에 이른 협상은 탄력이 붙었다.

영국(상호관세율 10%), 베트남(20%)에 이어 필리핀(19%), 인도네시아(19%), 일본(15%), EU(15%), 한국(15%) 등이 잇따라 미국과 무역합의를 마무리했다.

트럼프 대통령은 미국이 세계 최강국이자 최대 시장이라는 점을 충분히 활용하는 한편, 대미 수출의존도가 높은 이들 국가가 미국 시장을 두고 상호 경쟁적일 수밖에 없는 처지를 지렛대로 삼았다.

미국은 지난달 22일 일본과의 줄다리기 끝에 대미 투자 5500억달러, 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트 참여, 쌀 및 자동차 시장 개방 등을 조건으로 15% 관세율에 합의했다.

이어 지난달 27일엔 EU와도 관세율을 15% 적용하는 조건으로 EU의 대미 투자 6000억달러, 미국산 LNG 등 7500억달러 규모의 에너지 수입 등에 대해 합의했다.

한국과는 지난달 30일 당초 25%인 관세율을 일본·EU와 같은 15%로 낮추기로 합의했다. 한국의 대미 수출 주력품인 자동차의 품목별 관세율도 일본·EU와 동일하게 15% 적용하기로 했으며, 반도체 역시 ‘최혜국 대우’를 보장받았다.

대신 2000억달러의 펀드를 조성해 미국에 투자하고, 1500억달러의 조선업 펀드로 미국을 지원하기로 했다. 또 미국산 LNG 등 에너지를 1000억달러 규모로 수입하기로 했다. 다만 쌀·소고기 수입 개방 확대는 막았다.

신용평가기관 피치 레이팅스가 지난 1일 미국과 한국을 포함한 주요국의 관세 협상 결과를 반영한 국가별 미국 실효관세율을 분석한 결과, 한국의 실효관세율은 올 4월3일 이전 0.2%이던 것이 8월 이후 17.1%로 오른 것으로 집계됐다.

물론 오는 7일 상호관세가 본격 시행되는 것으로 ‘관세 전쟁’이 끝나는 것은 아니다.

미국은 아직 상호관세율 문제를 매듭짓지 못한 일부 국가들과 협상을 진행 중이다. 가장 대표적인 대상은 글로벌 패권경쟁 상대인 중국이다. 미·중은 오는 11일 관세 휴전 시한 종료를 앞두고 지난달 28~29일 고위급 협상을 통해 추가로 90일간 관세휴전을 추진하기로 했으나 아직 트럼프 대통령은 이를 승인하지 않고 있다.

브라질·러시아·인도 등에 대해선 고율관세를 정치적·외교적 압박 수단으로 활용하고 있어 협상이 고차방정식이 되고 있다.

브라질의 경우 트럼프 대통령과 친분이 두터운 자이르 보우소나루 전 대통령에 대한 정치적 탄압을 이유로 10% 상호관세에 40% 별도 관세를 부과하도록 행정명령을 내려 현재로선 전 세계에서 가장 높은 50%의 관세 부과를 예고하고 있다.

러시아에 대한 관세는 우크라이나전 종전을 압박하는 수단이다. 트럼프 대통령은 당초 제시했던 휴전 시한을 ‘50일 이내’에서 ‘10일내 휴전’으로 단축해 오는 8일까지 전쟁을 끝내지 않으면 러시아는 물론 러시아와 거래하는 국가에 대해 2차관세를 부과하겠다며 압박하고 있다.

25% 관세 부과를 통보한 인도의 경우, 트럼프 대통령은 러시아산 원유 수입을 이유로 인도에 대한 관세를 “상당히 올릴 것”이라고 압박했다.

남아프리카공화국은 미국과 관세협상이 타결에 이르지 못해 상호관세율 30% 부과를 눈 앞에 두고 있지만 끝까지 협상에 총력을 기울인다는 방침이다.

이처럼 미국과 브릭스(BRICS·브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아공의 신흥 경제 5개국) 국가들의 ‘관세 외교전’은 당분간 계속될 전망이다.

이들 개별 국가와의 협상 이외에 더 주목받는 변수는 트럼프 대통령이 내주께 추가 발표를 예고한 품목별 관세다.

[8월 5일 트럼프 대통령의 CNBC 인터뷰]

“앞으로 일주일 정도 안에… 우리는 반도체와 칩에 대한 발표를 하게 될 것입니다. 이는 별도의 분야로 다루게 될 텐데, 우리가 그걸 미국 내에서 생산하길 원하기 때문입니다.”

(Within the next week or so...We’re going to be announcing on semiconductors and chips, which is a separate category, because we want them made in the United States.)