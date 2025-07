[헤럴드경제=고승희 기자] “빚 거의 다 갚았다!”

팝스타 브루노 마스가 블랙핑크의 미국 콘서트를 마친 뒤 이렇게 말했다.

브루노 마스는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “Almost out of debt BehhhhhBehhhhh!!! Preciate You ROSAAAAYYYYYY!!!! (빚 거의 다 갚았어. 고마워 로제)”라는 글을 올렸다. 로제는 이에 “ya welcome(천만에)”는 답변을 남겼다.

마스는 이 글과 함께 앞서 지난 13일 블랙핑크 콘서트 ‘데드라인’ LA공연에 참가한 영상도 함께 올렸다.

앞서 지난해 3월 미국 매체들은 브루노 마스가 수백억원 대의 빚을 지고 있다고 보도했다. 미국 매체 뉴스네이션은 ‘마스가 도박으로 인해 MGM 그랜드 카지노 측에 5000만 달러(약 693억 달러)의 빚 지고 있다“고 했다. 이후 오보라는 것이 밝혀졌지만, 마스는 공연 중 ’도박빚 루머‘를 종종 언급하며 농담을 던졌다.

브루노 마스가 깜짝 등장한 블랙핑크의 공연은 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 열렸다. ‘블랙핑크 월드투어 ’데드라인‘ 인 로스엔젤레스(BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN LOS ANGELES)’의 둘째날 무대에 오른 마스는 로제와 함께 부른 ‘아파트’ 공연 중 등장했다. 마스가 불러야 하는 2절 파트에 무대로 나온 그를 본 LA 블링크는 엄청난 함성으로 그를 반겼다.

로제는 공연에서 “쌩큐 브루노(Thank you Bruno)”라며 “브루노가 내게 오늘 함께 무대에 서게 돼서 기쁘다고 했다. 여러분도 모두 즐거우셨기를 바란다”고 했다.

공연을 마친 후에도 로제는 마스와 무대 뒤에 함께 있는 모습을 담은 사진을 공개, “look at me and dis HUNK-O-RAMAA(날 봐, 이 근육도 봐)”라고 적었다. 이에 마스도 “Thanks for spoiling us with these pics, Rosieeeee! only you could(이 사진을 공개해줘서 고마워. 로제, 너만이 할 수 있어)”라고 했다.

블랙핑크는 이번 공연을 통해 해당 공연장에서 전 세계 걸그룹 최초로 양일 매진·최다 관객(10만여 명) 동원이라는 신기록을 달성했다. 이들은 향후 시카고, 토론토, 뉴욕 등에서 북미 투어를 이어간다. 또 밀라노, 바르셀로나, 런던, 가오슝, 방콕, 자카르타, 불라칸, 싱가포르, 도쿄, 홍콩 등 세계 각지의 스타디움급 공연장을 수놓는다.

블랙핑크는 지난 11일 새 디지털 싱글 ‘뛰어(JUMP)’를 발매했다. 이 곡은 아이튠즈 누적 60개 지역 송 차트 1위를 석권하며 월드와이드 차트 최정상에 올랐고, 유튜브에 공개되자마자 월드와이드 트렌딩 및 인기 급상승 1위로 오른 데 이어 글로벌 일간 인기 뮤직비디오 왕좌를 꿰찼다.