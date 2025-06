“‘미국부터 가야’ 고정관념…다만 갈 것” 러·중 기조 “조심스러워…큰 맥락서 검토” 대일 관계 “李 첫 정상회담서 입장 잘 정해” 남북관계 “여러 부처 숙고해 합의점 찾겠다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 조현 외교부 장관 후보자는 24일 이재명 대통령의 북대서양조약기구(나토·NATO) 정상회의 불참과 관련해 “여러 가지 불확실성이 높은 상황에서 최선의 결정을 내렸다고 생각한다”고 말했다.

조 후보자는 이날 서울 종로구 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 기자들과 만나 거듭 “중동 전쟁이 끝난 것으로 보이는 상황에서 최선의 결정을 잘 내렸다고 생각하게 됐다”고 말했다.

조 후보자는 이날 외교부 장관에 내정된 소감과 관련해 “국제정세 불안한 상황에서 외교부 임무 맡게 돼 막중한 책임감을 느낀다”며 “우리 이재명 정부, 국민의 주권 정부가 이런 국제정세를 잘 파악하고 헤쳐 나갈 수 있도록 최선의 노력을 외교부 전 직원과 함께 해나갈 생각”이라고 일성했다.

조 후보자는 이날 ‘취임 직후 미국을 가장 먼저 방문할 것이느냐’는 물음에 “상황이 어떻게 될지 두고 봐야겠다”면서 “취임하면 미국부터 가야 한다는 그런 고정관념에서 벗어나야 한다”고 말하기도 했다.

다만 조 후보자는 “그러나 자연스럽게 (미국에) 가게 될 것”이라고 덧붙였다.

조 후보자는 외교 현안 중 최우선 과제에 대해 영화 제목인 ‘에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스(Everything Everywhere All At Once·모든 것, 모든 곳에서, 동시에)’를 언급하기도 했다. 조 후보자는 “에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 같은 상황”이라며 “어떤 것의 우선순위를 매기기 어렵다”고 했다.

이재명 정부의 한미 동맹 기조와 관련해 조 후보자는 “우리 이재명 정부가 그동안 표방해 온 정책 방향, 즉 실용외교를 가지고 전략을 잘 짜서 차분하게, 현명하게, 조용하게 해 나가야 할 것으로 생각한다”고 말했다.

조 후보자는 또한 미·중 갈등이 심화하는 상황 속 러시아·중국과의 관계 설정 문제와 관련해 “매우 조심스러운 이슈”라며 “다른 외교적인 중요한 사안과 함께 검토해야 할 것이다. 물론 중국과 관계가 중요하지 않다는 것이 아니다. 다른 중요한 사안과 함께 큰 맥락에서 검토하고 추진해야 할 것”이라고 중립적인 입장을 확인했다.

한일 국교 정상화 60주년을 앞두고 대일 관계 방향을 두고선 “지난번 첫 정상회담에서 이재명 대통령께서 아주 입장을 잘 정해주신 것 같다”고 했다. 조 후보자는 “그런 방향으로 크게 한일 관계를 발전시켜 나가면서, 그 박스의 틀을 좀 넘어서는 발전을 모색해야 한다”며 “그러나 문제가 있는 것들은 또 조용한 외교를 통해 해결해야 할 것으로 생각한다”고 설명했다.

조 후보자는 남북관계 기조는 조심스럽게 다가가야 한다는 입장이다. 그는 관련 질문에 “남북한 문제는 어느 한 개 부처가 할 수 있는 것이 아니고, 정부가 할 수 있는 것도 아니”라며 “정부, 국회, 시민사회, 국민 뜻을 모아서 해나가야 한다고 생각한다. 북한 문제는 여러 부처가 깊이 숙고하고 협의하고, 합의점을 잘 찾아서 조심스럽게 해나가야 한다”고 말했다.

북미 대화와 관련해서도 조 후보자는 “북미 대화를 잘 이룩하도록 해서 한반도의 평화가 정착되는 것이 이재명 정부의 외교 통일 정책의 우선순위 중 하나라고 생각한다”며 “외교부로서는 그런 대통령의 철학에 맞춰 미국 등 다른 우방과 긴밀히 협조해 그런 것들을 추진하는 데 있어서 걸림돌이 없도록 노력하겠다”고 강조했다.

조 후보자는 또한 국제사회 기여 방안을 두고 “9월 한 달간 UN총회 의장국을 맡게 된다”며 “한국이 국제사회에 기여할 수 있는 것이 무엇인가 깊이 고민하고, 특히 한국이 분단국, 안보 취약국으로 어떤 것을 국제사회 기여할 수 있을지 유엔을 통해 많은 여러 나라와 공유하겠다”고 했다.