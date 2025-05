정준호 대표 기조연설…“10년 뒤 미래 가늠할 혁신의 장으로”

[헤럴드경제=정석준 기자] 롯데백화점이 내달 11~12일 서울 소공동 롯데호텔 서울에서 대륙간백화점협회(IGDS)가 주관하는 ‘제16회 IGDS 월드 백화점 서밋(WDSS)’을 개최한다고 20일 밝혔다.

이 행사는 매년 세계 각국의 주요 백화점 경영자들이 한자리에 모여 미래 전략을 모색하는 포럼이다. 스위스 취리히에 본부를 둔 IGDS에는 현재 38개국 44개의 백화점이 회원으로 소속돼 있다. 한국 회원사는 롯데백화점이 유일하다.

서밋은 2008년 영국 런던을 시작으로 2010년 미국 뉴욕, 2016년 스위스 취리히, 2024년 독일 베를린 등 작년까지 13개국 15개 도시에서 개최했다.

올해는 서울에서 약 20개 백화점의 수뇌부가 참석해 ‘고객을 사로잡는 최고의 방법 (How to Best Captivate Customers)’을 주제로 현재 및 미래 고객을 공략할 방법을 찾는데 머리를 맞댄다.

세부적으로 리테일 산업의 변화, 소비자 트렌드, 혁신과 신기술, 최상의 서비스 등을 주제로 총 8개 세션이 열린다. 정준호 롯데백화점 대표는 첫날 기조 연설과 둘째 날 K-백화점의 진화를 주제로 발표할 예정이다.

서밋을 마친 뒤에는 롯데백화점 본점 투어 프로그램에 참여한다. 주요 관계자들은 본점의 본관, 에비뉴엘 등을 돌아볼 예정이다.

정 대표는 “국내에서 IGDS 서밋을 최초로 열게 된 것은 세계가 K-리테일을 인정한 결과”라며 “남은 기간 철저한 준비를 통해 10년 후 미래를 점쳐볼 수 있는 혁신의 장으로 만들겠다”고 말했다.