외인, 美 의약품 관세 선언 이후 팔자세 전환 헬스케어 관련 지수 5월 이후 하락 韓·美 제약·바이오 기업 5월 이후 주가 일제히 ‘마이너스’ “당분간 정책 관련해 주의 깊게 관망할 필요”

[헤럴드경제=김민지 기자] 트럼프 행정부 출범 이후 대표 수혜주로 꼽혀온 헬스케어주가 의약품이 관세 사정권에 들자 일제히 하락 중이다. 지난달 관세에 흔들린 시장에서도 외국인 투자자의 적극적인 순매수세로 주가가 상승했던 헬스케어주였기에 급격한 하락세는 더 눈에 띈다.

12일 한국거래소에 따르면 헬스케어 업종은 이번 달 들어 순매수 상위 10위권 안에 들지 못하며 다시 ‘팔자’로 돌아섰다.

지난달 KRX 지수 등락률 상위권을 차지하던 KRX300헬스케어(-1.80%)지수와 KRX헬스케어(-1.50%)지수 역시 5월 들어 ‘마이너스’의 수익률을 기록했다.

그동안 헬스케어 업종은 트럼프 행정부의 ▷약가 인하 정책 ▷미국 식품 의약국(FDA) 규제 대폭 완화에 이어 ▷신약 승인 절차의 행정적 장벽도 제거돼 주가 상승에 시너지 효과를 누려왔다. 이에 트럼프 대통령 취임 후 첫 거래일 주가가 급등하기도 했다.

그러나 트럼프 대통령이 의약품에도 관세를 부여하겠다 밝히며 더 이상 수혜주로서의 혜택이 없어지자 관련 업계 주가는 일제히 요동쳤다.

트럼프는 지난 5일(현지시간) 의약품에 대한 품목별 관세와 관련, “향후 2주 이내(over the next two weeks)에 발표할 것”이라고 말했다.

트럼프는 이 자리에서 식품의약국(FDA)에 미국 내 제약 공장을 짓는데 걸리는 승인 시간을 단축하도록 지시하는 행정명령에 서명했다.

해외 의약품에 관세를 부과하고 자국에서 의약품을 보다 많이 생산하는 정책을 추진할 것을 예고한 것이다.

심지어 재정지출 축소 노력 일환으로, 다른 선진국의 낮은 의약품 가격에 연동해 미국 의약품의 가격을 낮추는 방안을 추진하고 있다.

이로써 제약 및 생명과학 관련 기업은 의약품 관세 압박에 약가 인하 리스크까지 떠안게 됐다.

인베스팅닷컴에 따르면 5월 들어 ▷일라이릴리(-18.29%) ▷리제네론(-11.85%) ▷화이자(-8.73%) ▷애브비(-5.38%) ▷머크앤드컴퍼니(-10.83) ▷암젠(-8.61%) 등 미국 내 주요 제약 및 바이오 기업 주가는 일제히 큰 폭으로 하락했다.

미국뿐 아니라 한국 제약·바이오 기업도 주가가 고전을 면치 못했다. 같은 기간 ▷삼성바이오로직스(-1.14%) ▷셀트리온(-2.05%) ▷삼천당제약(-0.85%) ▷에이비엘바이오(-6.13%)도 일제히 하락했다.

관세 부과가 현실화한다면 국내 기업의 부담 또한 적지 않을 것으로 예상된다. 지난해 한국 기업의 대미 의약품 수출액은 약 40억달러로, 미국 전체 의약품 수입 중 약 2%를 차지하고 있기 때문이다.

안소은 KB증권 연구원은 “어떤 방안들이 현실화할지 불확실하지만, 관련 기업들의 피해가 불가피하다”고 봤다. 안 연구원에 따르면 무역 협상 낙관론 속에도 헬스케어 업종은 1% 가까이 하락하며 잔존한 관세 리스크로 인해 여전히 투자심리가 위축된 상황이다.

이에 정부와 관련 국내 기업은 대처에 나섰다.

보건복지부는 “한미 간 의약품 무역은 상호 신뢰에 기반한 전략적 협력으로, 미국 국가 안보에 위협이 되지 않는다”는 반대 의견서를 담은 정부의견서를 지난 4일(현지시간) 제출했다고 6일 밝혔다.

보건복지부와 한국보건산업진흥원은 미국발(發) 관세 조치로 인해 위협을 받는 국내 바이오헬스 기업들의 피해 최소화를 위해 지난달 25일부터 ‘바이오헬스산업 관세피해지원센터’ 운영을 시작하기도 했다.

국내 대표 제약·바이오 기업 셀트리온은 ‘주주님께 드리는 글 업데이트-미국 트럼프 2기 행정부 관세 정책 관련 당사의 입장 및 대응 전략’을 홈페이지에 게재하고 “올해를 넘어 내년 이후에도 관세 영향을 최소화할 수 있는 전략들을 갖춰 놓았다”고 밝혔다.

하지만 정부 및 기업의 노력에도 거시적인 경제상황은 지켜볼 부분이다.

허혜민 키움증권 연구원은 “당분간 정책 관련해 주의 깊게 관망할 필요가 있다”며 “단기적으로는 기존에 이미 승인 받은 약물 또는 이미 허가받은 성분·약물의 제형 변경이 가능한 바이오텍 개별 모멘텀 종목 위주 접근이 유효하다”고 말했다.