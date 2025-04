[헤럴드경제=이태형 기자]한국보건산업진흥원은 국내 우수 디지털헬스케어 기술과 서비스의 글로벌 홍보 및 해외진출을 위해 세계 최대 의료IT 컨퍼런스인 ‘HIMSS Europe 2025’ 한국관 전시에 참가할 기관을 11일까지 모집한다고 밝혔다.

보건복지부와 진흥원은 국내 우수 디지털헬스케어 기술과 서비스의 글로벌 홍보 강화와 해외 진출을 도모하기 위해 2018년부터 ‘HIMSS Europe’전시회에 한국관을 조성하고, 국내 디지털헬스케어 기업 및 의료기관의 제품과 서비스를 홍보해왔다.

이번 ‘HIMSS Europe 2025’는 ‘겉핥기에서 벗어나, 시급한 현안에 대한 깊이있는 탐구(GO BEYOND THE BULLET POINTS - DIVE DEEP INTO TODAY’S MOST PRESSING ISSUES)‘를 주제로 6월 10일부터 12일까지 프랑스 파리에서 개최된다.

글로벌 진출을 희망하는 디지털헬스케어 관련 기술 및 서비스를 보유한 기업 및 의료기관이 지원 가능하며, 평가를 통해 선정된 참가기관에게는 한국관내 제품 및 서비스 홍보 부스, 비즈니스 상담 공간과 함께 컨퍼런스 등록권이 제공된다.

진흥원 관계자는 “이번 행사를 통해 유럽을 포함한 글로벌 진출을 희망하는 디지털헬스케어 관련 기관들이 신규 파트너쉽을 구축하고, 협력 네트워크가 확대될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

‘HIMSS Europe 2025’전시회 한국관에 참가를 희망하는 기관은 진흥원 대표 누리집 사업공고에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.