[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 SK하이닉스의 주가 하락으로 걱정과 속상함을 내비쳤던 코미디언 미자가 가족과 식사하던 중 주식 이야기에 씁쓸함을 감추지 못했다.

5일 미자의 유튜브 채널 ‘미자네 주막’에는 ‘주식도 망하고 어머니는 응급실에 실려가고. 힘든 한달이었다’는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 장광은 “저번에 주식 얘기해서 폭망했다고 그러더니 요새 어떻게 됐냐”며 미자의 주식 근황을 물었다. 이를 듣자마자 미자는 표정을 싸늘하게 굳히며 답을 하지 않았다.

그러자 남편 김태현은 “자 ‘미자네 주막’ 오늘 여기서 마치겠다. 저희집 금기어가 ‘주식’이다”라며 급히 영상 촬영을 마무리하려고 해 웃음을 자아냈다.

김태현은 이어 “다음에 기회가 되면 미자의 주식 인생에 관해 심도있게 다뤄보겠다”며 “아직까지 ‘미자님 빨리 하이닉스 털고 나가라’ 이런 메시지가 많이 오는데 제가 볼 때는 안 나갈 것 같다”고 덧붙였다.

이날 미자는 “지금 털면 죽는다”며 주식 하락으로 인한 씁쓸한 심경을 토로했다.

미자는 주식 투자로 1억원의 손실을 입었다고 밝힌 바 있다. 최근에는 SK하이닉스를 평단가 275만원 매수했다고 밝혔지만, 5일 기준 SK하이닉스 주가는 166만원대에 마감했으며 6일에는 149만5000원에 장을 마쳤다.

한편, 미자는 배우 장광과 전성애 부부의 딸로 2022년 4월 개그맨 김태현과 결혼했다.