[헤럴드경제=장윤우 기자] 가수 겸 배우 이승기 측이 전세보증금 105억원을 반환하지 않은 차가원 피아크그룹 회장을 두고 “형사 범죄의 영역”이라고 규정했다.

6일 이승기의 법률대리인인 법률사무소 현명은 입장문을 내고 “이번 전세금 미반환 문제는 단순한 민사상 채무불이행이 아니라 형사 범죄의 영역에 있다고 판단하고 있다”고 밝혔다.

이승기 측은 “유명 연예인으로 하여금 거액의 대출을 받도록 해 고액의 전세 계약을 체결한 뒤 그 전세금을 편취하는 고도의 사기 수법이 전략적으로 동원된 것으로 보인다”며 “일반적인 전세 사기보다도 그 죄질이 더욱 불량하다”고 주장했다.

이어 “‘이태민 담보물건’이라는 타이틀로 감정평가를 진행하다가 최종적으로는 ‘이승기 담보물건’으로 감정평가를 진행했다”며 “대출심사 진행 전에 이미 약 73억원이라는 규모의 대출이 실행될 것을 알고 그에 맞추어 전세 계약을 준비한 것으로 보인다”고 밝혔다.

이승기 측은 차 회장 부부가 전세금을 받은 직후 신탁사로부터 부동산 소유권을 이전받았다고 지적했다.

그러면서 “대출금을 개인적으로 사용해 버리고 전세 계약 종료 시 이를 반환하지 않는 형태의 사기 범행을 계획적으로 구상한 것으로 사료된다”고 했다.

이승기 측은 “불과 며칠 전에도 아티스트 측에 ‘전세금 반환에 문제가 없다’고 통지하였으나 이는 허언에 불과하였다”며 “오늘 차가원 씨의 배우자는 ‘계약당사자인 차가원의 부재로 인하여 전세금 반환이 불가능하다’라며 책임을 회피했다”고 만기일 당일 상황을 설명했다.

이승기 측은 “차가원 측의 엄벌을 위해 노력하는 한편, 본연의 연예활동에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이승기는 2024년 차 회장 부부 소유의 서울 용산구 한남동 고급빌라를 전세보증금 105억원에 계약했다. 당시 전세 시장 최고가 수준의 거래로 보증금 가운데 73억원은 금융권 대출로 마련됐다. 현재 이승기와 그룹 엑소 멤버 백현이 각각 전세 계약을 맺고 거주 중이다.

차 회장은 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 활용한 사업을 주식회사 노머스에 제안해 계약을 맺고 선급금 242억원을 받았지만 실제 사업을 이행하지 않은 혐의로 지난 3일 구속됐다.