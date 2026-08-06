7월 21일 압구정 한양아파트 화재 때 김종각·박한철 씨 투철한 사명감 발휘하며 주민 대피

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구 대치동 은마아파트 화재로 아까운 생명이 사망한 안타까운 사건이 일어난지 얼마되지 않아 압구정 한양아파트에서도 화재가 발생했다.

그러나 다행히 화재 당시 주민 대피를 도운 경비원 두명에 대한 감사의 뜻이 전달됐다.

김현기 강남구청장은 8월 5일 구청에서 압구정 한양아파트 화재 당시 주민 대피를 도운 경비원 김종각 씨와 박한철 씨에게 감사장을 수여했다.

화재는 지난 7월 21일 오전 10시 27분께 아파트 한 세대에서 발생했다. 당시 근무 중이던 두 사람은 화재 사실을 확인하자 곧바로 아파트 라인을 나눠 주민 대피에 나섰다.

두 사람은 계단을 오르내리며 집집마다 문을 두드려 화재 사실을 알리고 주민들이 신속히 건물 밖으로 빠져나오도록 안내했다. 경비원으로서 투철한 사명감을 발휘해 급박한 상황에서도 구역을 나눠 체계적으로 움직였다. 이들의 신속하고 침착한 대응은 화재가 대형 인명 피해로 번지는 것을 막는 데 큰 역할을 했다.

김현기 강남구청장은 두 사람에게 감사장을 직접 전달하고 노고를 격려했다. 수여식에는 김명찬 압구정동 주민자치위원장과 김진세 자율방재단 대표, 김종자 한국자유총연맹 위원장 등 지역사회 단체장들도 참석해 축하와 감사의 뜻을 전했다.

김현기 강남구청장은 “자칫 대형 사고로 이어질 수 있었던 위급한 상황에서 신속하고 용기 있는 대처로 주민들의 소중한 생명을 지켜주신 두 분께 깊이 감사드린다”며 “24시간 365일 가장 안전한 도시 강남을 만들어 가는데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.