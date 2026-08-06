쿠팡이츠 협업 기점으로 버티컬 에이전틱 AI 확장 하반기부터 커머스·예약·결제 등으로 영역 넓혀 정신아 “올해까지 AI 대중화 기반 마련…내년 본격 수익화”

[헤럴드경제=차민주 기자] 역대 최대 분기 실적을 거둔 카카오가 쿠팡이츠와의 협업을 시작으로 AI 생태계 확장에 속도를 낸다. 카카오톡에서 음식 주문과 결제까지 가능한 에이전틱 AI 서비스를 선보이고, 이용자의 일상 전반으로 AI 경험을 넓혀 내년부터 본격적인 수익화를 실현한다는 목표다.

카카오는 첫 생활 밀착형 서비스로 ‘음식 배달’을 낙점했다. 향후 커머스·예약·여행·결제 등으로 외부 사업자와의 협업 범위를 넓혀 AI가 이용자의 의도를 실제 행동으로 연결하는 경험을 확대할 방침이다.

정신아 카카오 대표는 6일 실적발표 후 가진 컨퍼런스콜에서 “쿠팡이츠와 협업해 이용자가 카카오톡 대화방에서 음식 주문 의사를 밝히면, AI가 취향에 맞는 메뉴를 추천하고 주문과 결제까지 연결하는 방식을 선보이겠다”고 밝혔다.

정 대표는 “이용자의 대화 맥락과 장기적으로 축적된 관심사·일정·선호를 바탕으로 의도를 파악하고, 주문·결제 등 실제 행동까지 연결하는 ‘에이전틱 AI’ 경험을 제공할 것”이라고 덧붙였다.

▶쿠팡이츠 협업 ‘에이전틱 AI’ 서비스 박차…MAU 1000만명 목표= 카카오가 에이전틱 AI의 첫번째 서비스로 ‘음식 배달’을 낙점한 것은 ‘생활 밀착형 서비스’에 방점을 둔 AI 전략에 기반한 결정이다.

카카오는 쿠팡이츠와 협업해 이용자가 카카오톡에서 음식 주문 의사를 밝히면 AI가 취향에 맞는 메뉴를 추천하고, 주문과 결제까지 채팅방 안에서 이어지도록 구현할 계획이다.

정 대표는 “양사는 실제 거래까지 연결하기 위한 세부 방안을 논의 중이며, 이른 시일 내 서비스를 선보일 것”이라며 “음식 배달뿐만 아니라 커머스·예약·여행·결제 등 이용 빈도가 높은 영역의 파트너와 협업을 확장하겠다”고 했다.

에이전틱 AI 경험의 핵심으로 자체 AI 모델인 ‘카나나2 1.3B’를 꼽았다. 정 대표는 “카나나2 1.3B는 대화와 지식 검색, 지시 이행, 툴 호출 등 서비스 구축에 필요한 핵심 영역에서 글로벌 오픈소스 모델 대비 우수한 성능을 보였다”며 “해당 모델은 ‘카나나 인 카카오톡’의 대화 요약과 통화 요약, AI 비서 기능 등에 활용되고 있다”고 했다.

AI 서비스를 기반으로 한 이용자 확대로 내년부터 AI 사업이 수익축으로 자리잡을 수 있을 것이라는 자신감도 내비쳤다.

정 대표는“연말에는 카카오톡에서 AI 서비스를 친숙하게 이용하는 월간활성이용자(MAU)가 1000만명을 넘어설 것으로 기대한다”며 “올해까지 AI 대중화 기반을 마련하고 내년부터 본격적으로 수익화가 가능할 것”이라고 밝혔다.

▶2분기 매출·영업이익 모두 역대 분기 최고= 카카오의 기존 핵심사업은 더 탄탄해졌다.

카카오는 올 2분기 매출 2조 985억 원, 영업이익 2770억 원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 9%, 영업이익은 39% 증가하며 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 페이, 광고 등에서 일제히 성장세를 기록했다.

구체적으로 이번 2분기 플랫폼 부문 매출액은 1조2303억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 17% 증가한 수치다.

실적 개선의 중심에는 톡비즈 매출이 있었다. 톡비즈 매출액은 전년 동기 대비 12% 증가한 6432억원을 기록했다. 이 중 광고·구독 매출액은 3999억원으로, 전년 동기 대비 14% 늘었다. 카카오는 금융 업종 광고주의 견조한 수요를 바탕으로 비즈니스 메시지 매출이 전년 동기 대비 20% 증가했다고 설명했다. 또 카카오톡 지면을 활용한 디스플레이 광고는 이용자 활동성 증대와 신규 광고 상품 성과에 힘 입어 28% 올랐다.

선물하기를 비롯한 톡비즈 커머스도 성장했다. 이번 2분기 톡비즈 통합 거래액은 2조7000억원으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 9% 늘어난 수치다. 특히 선물하기 내 자기 구매 거래액은 전년 동기 대비 39% 증가했다. 톡비즈 커머스 매출은 전년 동기 대비 10% 증가한 2432억 원을 기록했다.

이 외 모빌리티·페이 등이 포함된 플랫폼 기타 매출액도 전년 동기 대비 22% 증가한 5870억원으로 집계됐다. 모빌리티는 기존 사업과 라스트마일 물류 사업이 선전했다. 페이는 금융 매출이 큰 폭으로 성장한 가운데, 결제와 플랫폼 서비스도 두 자릿수 성장률을 이어가며 역대 최대 분기 매출과 영업이익을 달성했다.