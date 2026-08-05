병해충 방제·엽면시비로 생육 회복 지원

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군(군수 박종원)은 여름철 갈변 피해가 발생한 메타세쿼이아의 생육을 회복하고 가로수길의 푸른 경관을 유지하기 위해 5일부터 7일까지 병해충 방제와 엽면시비를 실시한다.

메타세쿼이아는 여름철 응애 등 병해충과 강한 햇볕으로 잎이 갈색으로 변하고 생육이 저하되는 현상이 나타나고 있다. 군은 피해 확산을 막고 부족한 영양분을 신속하게 공급하기 위해 해당 기간 두 차례에 걸쳐 방제 작업을 진행할 계획이다.

작업 대상은 메타세쿼이아 가로수길과 메타프로방스 일원의 가로수 약 800주다. 응애 방제 약제와 질산칼륨, 황산마그네슘 등 영양제를 혼합해 잎에 직접 분사하는 방식으로 진행한다.

관광객과 주민의 통행 불편을 최소화하기 위해 작업은 새벽 1시부터 4시까지 고소방제차량을 이용해 실시할 예정이다.

군은 앞서 겨울철 제설제 등으로 인한 염해와 갈변 피해를 줄이기 위해 메타세쿼이아와 낙우송 등 약 116주를 대상으로 영양제 공급과 관주 작업, 물주머니 설치, 토양 개량, 발근촉진제 처리 등 생육환경 개선 작업을 추진했다.