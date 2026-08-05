40주년 유가족 청와대 초청…“노고와 희생 잊지 않겠다” 유가협 “유공자법 제정” 요청…李대통령 “최선 다하겠다”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령은 5일 전국민족민주유가족협의회(유가협) 회원들을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 가졌다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 오후 서면 브리핑을 통해 “오찬 간담회는 창립 40주년을 맞아 유가족들을 위로하고 존경과 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다”며 이같이 밝혔다.

유가협은 1970~1980년대 민주주의를 위해 군사 독재에 맞서 싸우다 희생된 민주화 열사들의 유가족이 결성한 단체로, 올해 창립 40주년을 맞았다.

안 부대변인은 “역대 정부에서 일부 운영진을 청와대에 초청한 사례는 있었지만, 오늘과 같이 다수의 회원을 초청해 오찬 간담회를 진행한 것은 처음”이라고 강조했다.

오찬에 앞서 이 대통령은 유가협 회원들에게 인사를 건네며 “어머님, 아버님들을 거리에서 뵈었는데 이렇게 청와대에서 다시 뵙게 되어 감개무량하다”고 말했다.

이어 “많은 분들의 치열한 투쟁으로 대한민국이 다시 민주주의를 되찾고 정상화되고 있다”며 “여러분의 노고와 민주화 열사들의 희생을 결코 잊지 않겠다”고 유가족들을 위로했다.

장남수 유가협 회장은 “거리에서, 변호사 사무실에서 만났던 이 대통령을 청와대에서 만나게 되어 영광스럽고 감사하다”고 말했다. 또한 민주유공자법의 조속한 제정과 민주화운동 과정에서 희생된 136명의 열사 중 아직 국가로부터 훈·포장을 받지 못한 백여 명에게 일괄적으로 훈·포장을 수여해 주기를 요청했다.

이후 오찬이 진행되며 이 대통령 제안으로 유가협 회원들이 자유롭게 소감과 건의 사항을 전하는 시간을 가졌다.

고 최우혁 열사의 형 최종순씨는 방첩사 해체에 따른 자료 은폐 우려를 표하며 국정원·경찰청·방첩사 등의 국가 폭력 관련 자료 공개를 요청했다. 고 강경대 열사의 아버지 강민조씨는 윤석열 정부 명의의 민주화 훈장 회수 및 이 대통령 명의로의 재수여를 요구하고, 부모들의 민주화운동공원 동반 안장을 호소했다.

고 박래전 열사의 형이자 민주유공자법 시민사회추진위원회 집행위원장인 박래군씨와 참석자들은 한을 품고 세상을 떠나는 부모들을 언급하며 민주유공자법의 조속한 제정과 국회 앞 장기 농성 해결을 촉구했다. 고 김윤기 열사의 어머니 정정원씨는 과거 아들 장례식 당시 직접 운구를 도와준 이 대통령에게 감사의 뜻을 표했다.

이 밖에도 참석자들은 용산 참사에 대한 진상 규명과 책임자 처벌, 군 의문사 사건에 대한 국가의 항소 취하 등 다양한 의견과 건의를 전달했다.

유가협 회원들의 이야기를 경청한 이 대통령은 “다시는 유가협 회원 여러분이 거리를 헤매는 일이 없도록 하겠다”며 “국회 앞 텐트도 철거할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.