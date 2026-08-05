[헤럴드경제=이명수 기자] 스페이스X의 로켓 잔해가 달 서쪽 표면에 충돌한다.

머니투데이에 따르면, 5일 오후 3시34분(한국 시간) 우주를 떠돌던 스페이스X 발사체 ‘팰컨9’의 2단 로켓(상단부·2025-010D)은 달 서쪽 가장자리 부근에 충돌할 것으로 보인다.

2단 로켓은 지난해 1월15일 발사된 팰컨9의 일부분이다. 미국 플로리다주 케네디우주센터에서 미국 파이어플라이 에어로스페이스의 달 착륙선인 ‘블루고스트’와 일본 아이스페이스의 달 착륙선인 ‘리질리언스’를 싣고 발사됐다.

발사체 1단은 발사 약 8분 후 대서양 해안으로 낙하시켜 회수했다. 탑재체가 실린 2단은 목표 지점에 달 궤도선들을 진입시킨 뒤 연료 부족으로 우주에 남았다. 이후 약 1년6개월 간 달과 지구 사이 타원궤도를 돌다, 달의 중력에 의해 서서히 달과 가까워졌다.

물체는 시속 약 8700㎞의 속도로 날아 아인슈타인 분화구 인근에 그대로 충돌할 것으로 예상된다. 음속(진동이 이동하는 속도)보다 약 7배 빠른 속도다. 로켓 무게는 약 4.5톤(t), 길이는 12미터(m)에 이른다. 무거운 물체가 매우 빠른 속도로 충돌하는 만큼, 충돌 후 달에 커다란 인공 크레이터(분화구)가 생길 것으로 본다.

충돌 시 ‘달 먼지’인 레골리스(regolith)도 달 표면 위 수㎞까지 분출될 것으로 보인다. 레골리스는 달 표면을 덮고 있는 먼지층이다. 운석 충돌로 형성된 작은 암석 파편으로 이뤄졌다.

우리나라의 달 궤도선인 ‘다누리’(KPLO)가 충돌 순간을 촬영할 수 있을지가 관건이다. 다누리는 한국항공우주연구원이 개발해 2022년 쏘아올린 한국 첫 달 탐사선이다. 지난해 9월 달 동결궤도에 진입해 2027년까지 관측 임무를 수행 중이다. 동결궤도는 연료가 없는 상태에서 인위적으로 조정하지 않아도 자연적으로 궤도를 유지할 수 있는 궤도를 말한다.