모포시스·사사키와 협업 추진 ‘디에이치 목동 라운지’로 조합원 소통 “목동 특성 반영 하이엔드 단지 구현”

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 서울 양천구 목동10단지 재건축 수주에 뛰어든다. 목동10단지는 기존 2160가구를 최고 40층, 4248가구 규모의 단지로 재건축하는 대형 사업으로 예정 공사비는 약 2조6135억원에 달한다.

현대건설은 목동10단지 재건축 수주를 위해 세계적인 건축설계사 모포시스(Morphosis), 글로벌 통합 디자인 그룹 사사키(Sasaki)와 협업한다고 5일 밝혔다. 지난 3일 모포시스의 에릭 리치 건축사와 임성범 한국지사 대표 등 주요 설계진은 목동10단지를 직접 방문했다.

모포시스는 2005년 프리츠커상 수상자인 톰 메인이 설립한 세계적인 건축설계사다. 유기적인 조형과 첨단 기술을 결합한 혁신적 디자인으로 명성을 쌓았으며, 캘리포니아 교통국 센터와 샌프란시스코 연방청사를 비롯한 다양한 건축·도시 프로젝트를 수행했다. 압구정3구역 재건축을 위한 글로벌 설계진에도 참여했다.

사사키는 1953년 조경가 히데오 사사키(Hideo Sasaki)가 설립한 설계 그룹으로, 건축과 조경, 도시계획, 인테리어, 토목 등을 아우르는 융합형 통합 설계로 명성이 높다. 사사키는 베이징 올림픽 그린의 계획과 도시설계를 비롯해 시카고 리버워크, 뉴욕 그린에이커 파크 등 대규모 공원과 도심·수변 공간 프로젝트를 수행했다.

모포시스는 현장 방문을 통해 확인한 목동 신시가지의 계획도시로서의 특성과 목동10단지의 입지 여건을 설계에 반영할 계획이다. 목동의 도시적 맥락과 단지 특성을 반영한 건축 디자인을 구체화할 방침이다.

사사키는 목동10단지 조경과 단위세대, 커뮤니티 등 3대 분야를 중심으로 종합 자문을 맡는다. 조경 분야에는 사계절 입체 녹화와 리조트형 워터 테라스, 프라이빗 힐링 산책로를 적용하고, 단위세대 분야에는 조망과 채광을 극대화한 가변형 평면과 자연 유입형 창호 설계를 제안한다. 커뮤니티 분야에서는 실내외가 연계된 친환경 하이엔드 클럽과 호텔식 인테리어 마감 방향을 제시할 계획이다.

현대건설은 목동10단지에 최고의 제안을 하기 위해 조합원들과 꾸준히 소통해 왔다. 지난 3월 단지 인근에 하이엔드 주거 브랜드 전용 공간인 ‘디에이치 목동 라운지’를 개관하고 브랜드와 주거 상품을 소개하는 등 조합원들과의 접점을 넓혀왔다.

현대건설 관계자는 “목동10단지는 우수한 생활 인프라와 학군, 사업성이 결합된 대표 단지”라며 “압구정3구역에서 호흡을 맞춘 모포시스의 건축 디자인과 사사키의 통합 디자인 역량, 현대건설의 주거 기술을 결합해 목동 신시가지를 대표하는 주거 단지로 완성시키겠다”고 말했다.

한편 현대건설은 올해 상반기 연결 실적을 잠정 집계한 결과 매출 13조1236억원, 영업이익 4427억원을 기록했다. 수주는 대규모 해외 프로젝트와 경쟁 우위 상품 중심으로 22조8230억원을 기록했다.