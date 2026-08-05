전고 270㎜ 높여 넉넉한 실내확보 넓은 실내 공간, 가족 편의 최우선 통풍시트·앰비언트 라이트 돋보여 서라운드뷰로 주차 부담까지 덜어

“아빠, 이 차는 왜 이렇게 커? 여기도 의자가 있고 저기도 의자가 있어. 우리 다음에도 이 차 타자.”

지난달 25일 기아 카니발 하이루프 하이브리드 9인승에 처음 올라탄 네 살 딸아이가 차 안을 한참 둘러봤다. 2열 좌석에 앉았다가 고개를 돌려 3열과 4열을 바라보더니 “너무 넓어서 좋다”며 연신 들뜬 표정을 지었다.

시승차는 카니발 하이루프 1.6 터보 하이브리드 9인승 시그니처 트림이다. 스타일과 스마트 커넥트, 헤드업 디스플레이(HUD), 빌트인 캠2, 컴포트, BOSE 사운드, 드라이브 와이즈와 모니터링 패키지를 모두 적용했다. 오로라 블랙 펄 외장과 코튼 베이지 내장 조합이다.

카니발 하이루프는 일반 카니발보다 전고가 270㎜ 높다.

아이를 카시트에 앉히는 과정부터 편했다. 특히, 카니발 하이루프에서는 허리를 크게 숙이지 않아도 아이의 옷을 정리하고 안전벨트를 채울 수 있다. 바닥에 떨어진 장난감을 줍거나 신발을 다시 신겨줄 때도 머리가 천장에 닿을까 신경 쓰지 않아도 됐다.

차량 내부에서 2열과 3열 사이를 이동할 때도 몸을 잔뜩 웅크릴 필요가 없었다. 단순히 머리 위 공간이 넓어진 데서 그치지 않고, 부모가 아이를 돌볼 때의 동작 자체가 한결 자연스러워졌다.

2열에는 3단계로 조절할 수 있는 통풍·열선 시트가 적용됐다. 무더운 날씨에 통풍 기능을 켜주자 아이도 금세 시원해졌다고 반응했다. 코튼 베이지 색상의 실내와 앰비언트 라이트는 넓은 공간을 한층 밝고 편안하게 만들었다.

차량에 오르기 전 가장 걱정됐던 것은 크기였다. 코나를 6년째 운전하다 갑자기 카니발을 몰면 좁은 주차장이나 골목에서 애를 먹을 것 같았다.

실제로 운전석에 앉으면 코나에서는 쉽게 보이던 차체 끝부분이 멀게 느껴졌다. 하지만 서라운드 뷰와 모니터링 기능이 긴 차체의 부담을 상당 부분 덜어냈다.

차량을 위에서 내려다보는 것처럼 주변 상황을 확인할 수 있어 주차선과 바퀴 위치를 맞추기 쉬웠다. 또 전면과 측면 카메라를 통해 기둥이나 낮은 장애물도 확인할 수 있었다.

1.6 터보 하이브리드 시스템은 큰 차체를 예상보다 자연스럽게 움직였다.

신호가 많은 시내에서는 엔진이 꺼진 채 전기모터로 이동하는 구간이 자주 나타났다. 가다 서기를 반복해도 엔진 소음이나 변속 충격이 크게 느껴지지 않았다. 아이가 잠든 뒤에는 하이브리드 특유의 정숙성이 더욱 반가웠다.

시승 중 확인한 연비는 교통량이 많은 시내에서 약 9㎞/ℓ, 흐름이 원활한 경기도 외곽도로에서는 약 14㎞/ℓ였다. 여름철 에어컨을 계속 사용하고 큰 차체를 움직였다는 점을 고려하면 만족스러운 수준이다.

연료를 가득 채운 뒤 계기판에 표시된 주행 가능 거리는 약 850㎞였다. 장거리 가족여행에서 주유소를 자주 찾지 않아도 된다는 점은 분명한 장점이다.

카니발 하이루프 9인승은 4열까지 좌석이 배치된다. 다만 성인 9명이 모두 장거리를 편하게 이동할 수 있는 구성은 아니다.

실제 활용에서는 4열을 접어 트렁크로 사용하고, 2열과 3열에 성인과 아이를 나눠 태우는 방식이 가장 적합해 보였다. 6명 안팎이 탑승하면 좌석과 적재공간을 모두 여유롭게 활용할 수 있다.

시승차 가격은 6711만원이다. 결코 저렴한 가격은 아니지만, 하이리무진의 높은 천장이 필요하면서 과도한 후석 편의장비까지 원하지 않는 소비자라면, 현실적인 선택지가 될 것 같다.