대미투자·금리 인상·방위비 압박 촉각 “공짜는 없다” 트럼프식 협상카드 주목

미국과 일본이 엔화 약세 저지를 위해 공동 개입에 나선 가운데, 미국이 이를 대가로 일본에 추가적인 경제·안보 분야 양보를 요구할 수 있다는 관측이 제기된다. 트럼프 대통령은 지난 2일(현지시간) 28년 만의 엔저 저지 공동개입을 공식화하며 “(일본과) 우정의 신호”라고 평가했지만, 시장에서는 대미투자 압박과 통상·방위 분야 추가 양보를 끌어내기 위한 협상 카드라는 해석이 나온다.

4일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면, 전문가들은 엔화 가치가 달러 대비 163엔대로 약 40년 만의 최저 수준으로 떨어진 상황에서 미국이 일본의 엔화 방어를 지원한 배경에는 정치·경제적 이해관계가 얽혀 있다고 짚었다.

우선 미국 측은 지난해 9월 미일정상회담을 통해 관세 인하를 대가로 약속한 5500억달러 규모의 대미 투자 이행을 압박할 가능성이 크다.

현재까지 일본의 대미투자는 3개 프로젝트가 구체화된 상태다. 일본 경제산업성은 지난 2월 ▷미국 오하이오주의 가스 화력발전소 건설 ▷조지아주의 인공 다이아몬드 제조 시설 건설 ▷텍사스주의 석유·가스 수출 항만 정비 등 총 360억달러(약 52조원) 규모의 3개 프로젝트에 투자한다고 발표했다. 하지만 이들 프로젝트의 이행 속도는 더딘 상태다.

블룸버그는 “전례 없는 미·일 외환시장 공조는 일본의 투자 약속 이행을 재촉할 수 있는 미국의 지렛대를 강화할 전망”이라며 “동시에 엔화 가치를 끌어올려 일본이 대규모 투자 약속을 이행할 여력도 높여줄 수 있다”고 전했다.

찰스 리치필드 미 애틀랜틱 카운슬 경제전망·분석 담당 국장은 “일본이 미국에 계속 투자하기를 원한다면 그 비용을 감당할 수 있어야 한다”며 “엔화 가치가 지나치게 낮으면 대미 투자를 이행하기가 더욱 어려워진다”고 말했다.

이와 함께 미국 측은 향후 일본은행에 추가 금리 인상을 요구할 가능성도 있다. 일본은행(BOJ)의 점진적 금리 인상 조치가 엔화 약세를 억제하는 동시에 엔캐리 트레이드의 급격한 청산에 따른 시장 충격을 완화해 일본 국채시장 불안이 미국 등 해외 채권시장으로 번지는 것을 막을 수 있기 때문이다. 금리 인상 일본 자산의 수익률을 높여 엔화를 팔 유인을 줄이고, 엔화를 살 유인은 키운다.

트럼프 행정부는 이미 BOJ에 추가 금리 인상을 주문한 바 있다. 미 재무부는 지난달 23일 의회에 보고한 ‘주요 교역 대상국의 거시경제 및 환율 정책’ 반기 보고서에서 일본은행이 점진적 통화정책 정상화 행보를 이어온 점을 언급하면서 “통화정책 정상화는 기대 인플레이션을 안정시키고 과도한 환율 변동성을 완화하는 데 도움이 될 것”이라고 권고했다. 그러면서 “실제로 미일 금리 차이가 좁혀졌음에도 불구하고 엔화 약세는 지속됐다”고 지적했다.

마쓰오 유스케 미즈호증권 선임 시장 이코노미스트는 “미국 당국자들의 궁극적인 목표는 일본 국채 금리 상승이 미 국채 매도로 이어져 미국 국채 금리까지 끌어올리는 상황을 막으려는 것”이라면서 “미·일 공동 외환시장 개입과 일본은행의 추가 금리 인상을 요구하는 압박을 하나의 정책 패키지로 보는 것이 타당하다”고 전망했다.

아울러, 미국은 이번 엔화 공동개입을 일본의 방위비 증액 지렛대로 활용할 수 있다. 일본에선 연내 ‘3대 안보 문서’ 개정을 앞두고 국가안보 정책의 핵심 지침을 개정할 예정인 만큼 트럼프 대통령이 이번 지원사격을 빌미로 방위비 증액을 요구할 가능성도 거론된다. 이는 미국이 일본에 현재 국내총생산(GDP)의 약 2%인 방위비 지출 목표를 더 높이라고 압박할 기회가 될 수 있다.

미국은 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국을 비롯한 동맹국들에 국내총생산(GDP)의 약 3.5%를 국방비로 지출하라고 반복해서 요구해왔다. 이와 관련해 일본은 미국과 주일미군 주둔비 분담액을 약 5년마다 특별 협정을 맺어 정해왔다. 2027회계연도(2027년 4월∼2028년 3월)부터 5년간 적용할 분담금에 대한 협상을 올해 진행할 예정이다. 현재 적용되는 2022∼2026년도 일본 측 부담액은 총 1조551억엔(약 9조7795억원)으로, 연평균 약 2110억엔(약 1조9557억원) 규모다. 김영철 기자