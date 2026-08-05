삼성SDI·LG엔솔·SK온, 2Q 흑자전환 전기차 캐즘 속 ESS가 실적 반등 견인 하반기 한국판 IRA 정책 기대감도 호재 證, ESS·원가절감에 배터리株 목표가↑

국내 배터리주가 본격적인 반등 국면에 탈 것으로 투자업계가 주목하고 있다. 전기차 시장 ‘캐즘’(일시적 성장 둔화)을 넘어 2분기 3사가 나란히 흑자 전환에 성공했고, ‘한국판 인플레이션감축법(IRA)’ 등 정책 기대감까지 쏠리고 있다는 분석이다.

5일 한국거래소에 따르면 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션(SK온의 모회사)의 주가는 전날 각각 7.7%, 3.96%, 3.06% 상승 마감했다. 삼성SDI는 6거래일 만에 종가 기준 40만원 선을 회복했다. 이날도 장 초반부터 3사의 주가는 상승세를 이어가고 있다.

지난 2분기 3사가 나란히 흑자 전환에 성공하면서 향후 실적 개선에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.

삼성SDI는 2분기 영업이익 2038억원을 기록하며 7개 분기 만에 흑자로 돌아섰다. LG에너지솔루션도 영업이익 1133억원을 내며 직전 분기 대비 흑자 전환에 성공했다. SK온은 영업이익 8218억원을 달성, 분기 기준 사상 최대 실적을 기록했다. 제품 판매 증가에 따른 실적 개선에 더해 미국 포드와의 합작법인 청산에 따른 보상금 수령분이 반영된 것으로 알려졌다.

증권가에서는 배터리 관련 종목이 올해 들어 코스피 급등장에서 상대적으로 소외돼 있었던 만큼, 향후 실적 개선 등이 뒷받침되면 주가가 탄력을 받을 것으로 보고 있다.

작년 말과 비교해 전날 종가 기준 삼성SDI의 주가는 55.65% 오른 반면, SK이노베이션은 9.98% 상승에 그쳤다. LG에너지솔루션의 주가는 오히려 10.85% 하락했다. 같은 기간 코스피가 50.89% 오른 점을 감안하면 삼성SDI를 제외한 두 종목은 지수 상승률을 밑돈 셈이다.

여기에 최근 정부가 이차전지, 반도체, 인공지능(AI) 등 6대 전략산업을 대상으로 생산량에 비례해 세금을 깎아주는 한국판 IRA인 국내생산촉진세제를 도입하겠다고 발표한 점도 향후 배터리 업계에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

또 국내 배터리 업계가 새로운 성장 돌파구로 집중 육성 중인 에너지저장장치(ESS) 시장 성장도 가파른 상황이다. 시장조사 업체 SNE리서치에 따르면 올해 상반기 전 세계 리튬이온 배터리 ESS 출하량은 461.3기가와트시(GWh)로 전년 동기(269.7GWh)에 비해 71% 증가했다.

증권가에서도 눈높이를 높이고 있다. 안회수 DB증권 연구원은 LG에너지솔루션에 대해 목표주가 57만원과 투자의견 ‘매수’를 유지하며 “선제적인 미국 ESS 케파 확대 등을 통해 하반기 ESS 수주 모멘텀이 집중될 것으로 기대된다”며 “미국 얼티엄셀즈는 재가동을 시작으로 적자 폭을 줄여나갈 것이며, 유럽공장은 2027년 흑자전환이 기대된다”고 설명했다.

최태용 DS투자증권 연구원은 삼성SDI의 목표주가로 84만원, 매수 의견을 유지하며 “3분기 ESS는 매출이 30~40% 증가하고 두 자릿수 수익성을 유지할 전망”이라고 밝혔다. 삼성SDI가 개발 중인 차세대 배터리인 ‘전고체 배터리’에 대해서는 “하반기 샘플을 공급 중이며, 내년 하반기 양산이 목표”라며 “첫 상용화 대상으로는 휴머노이드가 유력하다”고 전망했다.

백영찬 상상인증권 연구원은 SK온에 대해 “전기차 수요 부진의 저점에서 적극적인 원가절감과 ESS 수주 확대를 통해 배터리 사업 실적 개선이 예상된다”며 목표주가로 14만원을 제시했다. IBK투자증권과 하나증권 등은 이보다 높은 20만원을 제시했다. 김지윤 기자