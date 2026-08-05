구성원 급여 1% 기부해 기금 조성 직업 세계·미래 탐색 등 기회 제공

SK이노베이션은 지난 3일부터 1박 2일 간 아동복지 전문기관 초록우산과 함께 가족돌봄아동을 대상으로 진로탐색 캠프 ‘낙낙(Knock樂) 투어’를 열었다고 5일 밝혔다.

낙낙투어는 SK이노베이션의 가족돌봄아동 지원 사업의 일환으로 마련된 행사다. 가족돌봄아동은 질병, 장애, 정신건강 문제 등을 가진 가족구성원을 직접 돌보며 생계와 학업과 진로에 대한 고민까지 함께 짊어지고 있는 아동·청소년으로, 복지 사각지대에 놓여 어려움을 겪는 경우가 많다.

SK이노베이션은 2024년부터 3년째 가족돌봄아동 지원 사업을 해왔다. 회사 구성원이 급여의 1%를 기부해 조성한 ‘1%행복나눔기금’을 통해 교육비와 돌봄비를 지원하고 있으며, 진로개발, 심리치료, 문화체험 프로그램도 제공하고 있다. 이번 낙낙투어는 실제 기업 공간을 방문하고 다양한 직무의 현업 구성원들과 만나며 직업 세계와 자신의 미래를 탐색할 수 있도록 기획됐다. 캠프 첫날 총 34명의 참여 학생들이 SK서린사옥을 방문해 명예사원증 수여식에 참여했다.

이어 브랜드, AI(인공지능), 스포츠 마케팅 등 분야의 구성원들이 직접 연사로 나선 직무 특강 ‘알쓸신Job(알고보면 쓸모있는 신기한 Job 이야기)’을 진행했다. 또한 유튜버 ‘위라클(박위)’의 초청 강연을 통해 장애와 어려움을 극복하며 희망을 찾은 이야기를 들으며 용기와 격려를 얻는 시간도 가졌다.

둘째 날에는 퍼스널컬러 진단과 DIY 활동 등 자기 발견 프로그램을 진행했다. 이어 롯데월드에서 문화체험 활동을 진행하며 또래들과 즐거운 추억을 쌓았다.

강충식 SK이노베이션 부사장은 “가족돌봄아동이 돌봄의 부담에서 잠시 벗어나, 자신의 가능성과 미래의 꿈을 발견할 성장의 기회를 제공하고자 캠프를 마련했다”며 “더 많은 가족돌봄아동이 희망과 자신감을 키울 수 있도록 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다. 고은결 기자