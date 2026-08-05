건강 꾸러미 200개·생수 2000개 전달

상미당홀딩스가 지난 4일 서울 용산구 서울특별시립 서울역쪽방상담소에서 폭염 취약계층을 대상으로 건강 꾸러미와 생수를 나누는 봉사활동을 펼쳤다고 밝혔다.

상미당홀딩스는 삼계탕·약과·스프·견과류 등 식료품과 스포츠 쿨타올로 구성된 폭염 극복 건강 꾸러미 200개를 기부했다. 건강 꾸러미는 상미당홀딩스 계열사 임직원이 직접 제작했다. 생수 2000개도 함께 기부했다. 서울시가 운영하는 ‘온기창고’에 전달된 건강 꾸러미와 생수는 폭염 취약계층 지원에 사용된다.

‘온기창고’는 쪽방촌 주민들이 생필품을 지원받을 수 있도록 서울시가 운영하는 맞춤형 상점이다. 쪽방촌 주민들은 배정받은 적립금을 활용해 건강 꾸러미 등 필요한 물품을 선택해 수령할 수 있다.

상미당홀딩스 관계자는 “무더운 여름을 보내는 쪽방촌 주민들에게 이번 나눔이 조금이나마 힘이 되길 바라는 마음으로 건강 꾸러미를 준비했다”며 “앞으로도 임직원들이 직접 참여할 수 있는 사회공헌 활동을 통해 지역사회에 나눔을 실천하겠다”고 말했다. 박연수 기자