교보교육재단, 장애인 위한 공익사업 향후 앱으로도 제작…보급 나서기로

교보생명이 휠체어를 이용하는 장애인과 노인 등 이동약자가 편의시설을 쉽게 이용할 수 있도록 ‘우리동네 무장애지도’ 제작에 나섰다.

교보생명은 서울 종로구 통인시장 인근 ‘크레페보이’ 카페에 첫 무장애시설 인증서를 전달(사진)했다고 5일 밝혔다.

‘무장애(베리어프리·Barrier Free)’란 이동약자가 건물과 시설을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 문턱이나 계단 등을 없앤 환경을 뜻한다.

무장애지도는 교보생명이 산하 공익재단인 교보교육재단과 함께 올해 새롭게 추진하는 공익사업으로, 이동약자가 불편 없이 이용할 수 있는 음식점과 카페, 편의점, 화장실 등 생활밀착형 시설을 찾아 지도에 담는다.

교보생명은 한국장애인복지관협회, 전국 장애인복지관과 협력해 봉사활동을 신청한 임직원을 인근 복지관과 연결한다. 임직원들은 장애인 인식 교육과 휠체어 사용 방법 등에 관한 사전교육을 받은 뒤 무장애지도 등록 후보 시설을 찾아 현장 조사에 나선다.

무장애지도는 교보교육재단 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 조만간 교보생명 앱에서도 이용할 수 있도록 할 예정이다. 교보생명은 연말까지 무장애시설 120곳을 추가로 찾아 지도에 담을 계획이다.

한편, 교보생명은 ‘건강한 사회, 함께하는 세상’이라는 사회공헌 비전 아래 아동 건강 지원과 청소년 교육·육성, 환경교육 등 다양한 활동을 펼치고 있다. 박성준 기자