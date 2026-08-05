[헤럴드경제=최원혁 기자] 택배기사들을 위해 출입구와 가장 가까운 주차 공간을 내준 한 아파트가 온라인에서 화제다.

최근 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 ‘택배기사님께 명당 자리 양보한 아파트’라는 제목의 게시물이 재조명되고 있다.

공개된 사진에는 지하 주차장 출입구와 인접한 곳에 주황색 주차 안내 표지판이 세워져 있는 모습이 담겼다. 표지판에는 ‘택배 차량·특수차량 배려 구역’, ‘특수 목적 적용’이라는 문구가 적혀있다.

해당 공간은 짐이 많은 택배 차량 등 특수 목적 차량이 보다 쉽게 접근할 수 있도록 아파트에서 배려해 별도 지정 구역으로 설정해 둔 것으로 보인다.

글쓴이는 “한 아파트에서 무거운 짐을 나르는 기사님들을 위해 입구에서 가장 가까운 명당 자리를 택배 기사님에게 양보해 줬다고 한다”고 전했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “명품 아파트네”, “아파트 입주민 의식 좋다”, “가격이 비싸다고 명품 아파트가 아니다. 주민 인성이 좋은 진짜 명품 아파트”, “기사님들도 더욱 신경 써서 배달할 것 같다”, “누가 이걸로 꼬투리 잡아 민원 넣지 않겠지” 등 다양한 반응을 보였다.