하이엔드 시니어 레지던스가 주거공간을 넘어 생활 편의와 의료, 웰니스 서비스를 결합한 주거 형태로 진화하고 있다. 고령화와 자산가 시니어층의 라이프스타일 변화에 따라 입지와 상품성뿐 아니라 입주 이후 제공되는 운영 서비스의 수준도 주거 선택의 주요 요소로 떠오르는 모습이다.

서울 한남동에 공급되는 하이엔드 시니어 레지던스 ‘소요한남 by 파르나스’는 생활 지원과 호텔식 서비스, 헬스케어 프로그램을 함께 제공하는 주거상품으로 조성된다.

단지에는 호실별 전담 버틀러 서비스가 운영될 예정이다. 버틀러는 입주 전 배정돼 이사와 호실 세팅을 지원하고, 입주 이후에는 생활 패턴과 건강 정보를 바탕으로 일정 관리와 병원 예약, 여행 지원, 장기 부재 시 호실 관리 등 생활 전반을 지원한다.

세대마다 설치되는 버틀러 캐비닛은 복도와 세대를 연결하는 양방향 구조로 설계됐다. 세탁물과 택배, 배달 음식 등을 비대면으로 전달받을 수 있으며, 세대 측 캐비닛은 내부에서만 개폐할 수 있도록 설계해 보안성을 높였다. 세대 내부에는 런드리와 딜리버리, 클리닝, 가비지 서비스 등을 요청할 수 있는 전용 호출 시스템도 마련된다.

식음 서비스는 파르나스호텔 출신 셰프가 구성한 메뉴를 중심으로 운영된다. 조·중·석식은 선택형 반상 메뉴로 제공되며 샐러드바와 주말 브런치 프로그램도 함께 운영될 예정이다. 호실에서 식사를 이용할 수 있는 인룸 다이닝 서비스도 마련돼 일상식과 간편식 등을 선택할 수 있다.

티하우스는 시간대에 따라 운영 형태를 달리한다. 오전에는 커피와 베이커리, 오후에는 티 프로그램을 운영하며 저녁에는 와인과 위스키를 즐길 수 있는 라운지 공간으로 활용될 예정이다.

헬스케어 서비스도 함께 제공된다. 전담 헬스케어 컨설턴트가 건강 데이터를 바탕으로 개인별 관리 계획을 수립하고 정기 상담과 건강 리포트를 지원한다. 호실에는 심박과 호흡을 감지하는 비접촉 센서와 낙상 감지 시스템이 설치되며, 응급 상황 발생 시 119 연계와 응급 동행 서비스를 지원한다. 협력 의료기관과 연계한 진료 및 건강검진 서비스도 이용할 수 있으며, 전용 애플리케이션을 통해 건강 정보와 투약 이력 등을 확인할 수 있다.

커뮤니티 시설은 재활과 웰니스 기능을 중심으로 구성된다. 수중 트레드밀과 엔드리스풀 등 하이드로 테라피 시설을 비롯해 아쿠아 워킹 레인, 사우나, 세신실, 아웃도어 자쿠지 등을 마련해 운동과 회복 프로그램을 운영할 예정이다. 전문 재활 강사가 참여하는 맞춤형 프로그램도 함께 제공된다.

공용공간에는 식음과 운동, 건강관리, 휴식을 위한 다양한 시설을 계획했다. 세대 수 대비 여유 있는 커뮤니티 공간을 확보해 입주민들이 각종 서비스를 이용할 수 있도록 구성했다. 운영 서비스는 파르나스호텔이 맡는다. 컨시어지와 하우스키핑, 식음, 웰니스 등 호텔 운영 경험을 바탕으로 입주민 서비스를 제공할 예정이다.

분양 관계자는 “최근 상담 고객들은 전담 버틀러와 호텔식 식음 서비스, 헬스케어 프로그램 등에 높은 관심을 보이고 있다”며 “생활 편의와 건강관리 서비스를 함께 제공하는 시니어 레지던스에 대한 수요가 확대되는 추세”라고 말했다.

한편 ‘소요한남 by 파르나스’는 서울시 용산구 한남대로 일원에 지하 5층~지상 7층, 연면적 약 3만9000㎡, 총 111실 규모로 조성되며 시공은 포스코이앤씨가 맡았다.