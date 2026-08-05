매출액 약 750억 원, 영업손실 약 230억 원

[헤럴드경제=박세정 기자] 카카오게임즈가 신작 공백 등의 요인으로 올 2분기에 영업손실 230억원을 기록했다. 다만 전분기 대비 적자폭은 다소 개선됐다.

카카오게임즈는 새로운 경영체제에서 사업을 재정비해 3분기엔 지속성장 기반을 강화한다는 방침이다.

5일 카카오게임즈는 2026년 2분기 연결 기준 매출액 약 750억 원, 영업손실 약 230억 원을 기록했다고 밝혔다.

매출액은 전년 동기 대비 약 35%, 전분기 대비 약 10% 감소했다. 영업손실은 전년 동기 및 전분기 대비 적자가 지속됐으나 전분기 대비 적자 폭을 약 10% 줄였다.

사업 부문별로는 PC온라인 게임 매출이 전년 동기 대비 약 51% 증가, 전분기 대비 약 20% 감소한 약 223억 원을 기록했다.

모바일 게임 매출은 전년 동기 대비 약 48%, 전분기 대비 약 4% 감소한 약 527억 원으로 집계됐다.

이번 2분기 실적은 기존 라이브 타이틀의 매출 하향과 신작 공백 등의 요인이 영향을 미쳤다고 회사 측은 설명했다.

3분기에는 핵심 지적재산권 출시에 역량을 집중한다.

우선 이달 중 K-판타지 모바일 MMORPG ‘도깨비의세계’ 사전등록을 시작하고 10월중 이용자들에게 선보일 수 있도록 막바지 개발에 속도를 낸다.

또 전략 어드벤처 RPG ‘던전 어라이즈’와 오픈월드 좀비 생존 시뮬레이터 ‘갓 세이브 버밍엄’을 연내 및 내년초에 각각 출시한다. MMORPG 기대작 ‘오딘 Q: 발키리스 콜’을 내년초 선보일 수 있도록 총력을 쏟을 계획이다.

이시우 카카오게임즈 대표는 “글로벌 시장에 성공 가능성이 높은 양질의 게임을 선보이는데 집중하고 지속성장을 위한 내실을 다져나갈 것”이라며 “시장 경쟁력을 중심으로 재정비한 신작들을 순차 공개하며 이용자와 주주들과의 시장 소통을 투명하게 이어가겠다”고 말했다.

한편, 카카오게임즈는 지난 3월 지배구조 재편으로 라인야후가 최대주주가 됐다. 김태환, 이시우 공동대표 체제를 출범시키고 체질 개선에 속도를 내고 있다.

최근 카카오게임즈는 50만주 규모의 자사주 소각을 시작으로 ▷임직원 대상 주식기준성과보상제도 도입 ▷주주환원 재원 마련 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 ▷경영진의 자사주 매입 등의 중장기적 주주환원책을 수립, 이행하며 주주가치 제고에도 힘쓰고 있다.