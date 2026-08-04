[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 소유가 자신의 연애사를 솔직하게 고백했다.

4일 방송되는 JTBC ‘연애전쟁’에 소유가 특별 외교관으로 출연해 MC 서장훈, 이효리, 김희철과 호흡을 맞춘다.

소유는 “마지막 연애가 5년 전”이라며 “나쁜 남자한테 데어 연애할 마음이 사라졌다”고밝혀 출연진들의 관심을 끈다.

이날 방송에는 정치 성향과 종교관 차이 등으로 갈등을 겪고 있는 연인이 등장한다. 두 사람의 사연에 MC들도 놀라움을 드러낸 것으로 전해졌다.

이들 ‘보수’ 남친과 ‘진보’ 여친은 비상계엄 사태를 계기로 서로의 정치적 성향 차이를 알게 됐다고 밝혔다.

남자친구는 “계엄은 대통령의 고유권한”이라고 주장했고 여자친구는 “잘못 알고 있는 사실을 고쳐주고 싶다”고 맞섰다.

이어 두 사람은 종교와 이성 친구 문제를 두고도 갈등을 빚는다. 여자친구는 “교회 안 가면 지옥에 간다는데 난 지옥 가고 넌 천국에 가느냐”고 말해 정면충돌을 예고하기도 했다. 또 남자친구는 “남녀 사이에 친구는 없다”며 여자친구의 남사친 문제를 지적했다.

한편 ‘연애전쟁’은 실제 커플들의 갈등을 놓고 이효리, 서장훈, 김희철이 관계의 해법을 함께 고민하는 연애 리얼리티 프로그램이다.