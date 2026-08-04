산업통상부 등 업무보고 주재

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 4일 “대한민국 성장의 축이 수도권에서 지방으로 넓혀질 수 있도록 초격차 산업 지도를 지방 중심으로 새롭게 그려내야 한다”고 했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 산업통상부 등을 대상으로 한 업무보고에서 최근 정부가 주도하고 있는 3대 메가프로젝트 중요성을 강조하며 이같이 말했다.

그러면서 “지금 세계는 인공지능(AI)을 중심으로 산업의 틀이 통째로 바뀌는 대격변기를 맞이하고 있다”며 “이런 시대일수록 과감한 도전과 투자, 그리고 속도전이 필요하다”고 했다.

이어 “결국 핵심은 대체 불가능한 경쟁력을 만드는 것”이라며 “변화의 흐름을 기민하게 읽어 미래를 설계하는 것이 정부의 중요한 역할이다. 확고한 산업성장력과 탄탄한 에너지 안보 체계를 갖추고 외부 환경 변화에 쉽게 흔들리지 않는 든든한 대한민국을 만들어야 한다”고 강조했다.

“외부 충격에 흔들리지 않으려면 통상정책을 국익 중심으로 유연하게 펼쳐야 한다”며 “특정 국가나 시장에 의존해서는 곤란하다. 수출시장과 공급망 다변화를 위해 지속적으로 노력해야 한다”고 설명했다.

중동 정세 불안에 따른 공급망과 에너지 안보 관리도 당부했다. 이 대통령은 “지난 6개월 동안 전쟁 위기 속에서도 우리 산업과 국민의 일상이 흔들리지 않도록 산업 공급망과 에너지 수급을 잘 관리해 왔다”며 “다른 나라 사례와 비교해도 매우 성과적으로 운영했다”고 평가했다.

다만 “최근 중동 지역 긴장이 다시 고조되고 있어 긴장의 끈을 놓지 말아야 한다”며 “동시에 초격차 산업·에너지 강국으로 도약하기 위한 성과 창출에도 속도를 내달라”고 했다.