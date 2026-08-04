SNS 달군 자영업자 사연 “9명이 삼겹살 2팩 시킨 뒤 리필 4번”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 고깃집에 미리 싸 가지고 온 고기를 몰래 구워 먹은 단체 손님의 사연이 전해졌다.

식당을 운영하는 A 씨는 지난 2일 소셜미디어(SNS) 스레드에 “진짜 열받는다. 고깃집에 고기를 싸오는 게 말이 되나”라며 최근 겪은 황당한 일을 털어놨다.

A 씨에 따르면 A 씨의 고깃집에 어른 6명과 아이 3명으로 구성된 단체 손님이 찾아왔다. 이들은 9명임에도 삼겹살을 2팩에 공깃밥 3개, 음료수 3캔을 주문했다.

A 씨는 “인원수가 많았는데 고기를 적게 시키길래 어중간한 시간이라 배가 안 고픈가 생각했다”며 “고기가 분명 없을건데 쌈과 고추, 마늘 등 반찬 리필이 4번 나갔다”고 했다.

손님들의 수상한 행동은 이내 발각됐다.

A 씨는 “이상해서 보니까 삼겹살을 싸가지고 왔더라”라며 “상차림비와 개별룸비도 없는데 고깃집에 고기를 싸와서 먹는 게 말이 되느냐. 퇴장하라고 좋게 말했는데 고기를 구운 거 다 먹고 가겠다더라”고 황당해했다.

이어 “숯을 빼겠다고 말했더니 가고 나서 빼라고 하더라”며 “오히려 적반하장으로 (손님이) 화를 내며 고함을 쳐서 장사하다가 5년만에 처음으로 소리를 질러봤다”고 했다.

A 씨는 “(삼겹살을) 가방에 다 싸들고 왔더라”며 “배가 안 고플 수도 있고 요즘 경기가 많이 안 좋아서 그런 줄로만 알았다”고 했다. 이어 “(고기 주문을) 안 하길래 마음이 더 쓰였는데 저런 반전이 있을 줄은 상상도 못했다”며 “외부 음식을 여기서 드시면 안 된다고 말했을 때 ‘우리가 뭘 싸와서 먹었는데요’라며 황당해하면서 쳐다보던 여성 표정을 잊을 수 없다. 미안하다가 먼저 아니냐”고 분통을 터뜨렸다.

문제는 그 뒤였다. 손님은 사과는커녕 해당 식당 리뷰에 별점을 0.5점을 매겼다.

A 씨는 “처음에는 좋게 해결하려고 했으나 리뷰에 별점만 0.5점으로 변경해 놓은 모습을 보고 더이상 원만한 해결은 어렵다고 판단했다”며 “변호사의 법률 자문을 받은 뒤 업무방해 등 해당 행위에 대해 경찰에 정식으로 고소하는 방안을 검토하겠다”고 밝혔다.

해당 사연에는 “돼지고기 전문점인데 불판 위에 소고기가 올려 진 걸 봤다. ‘저희 먹으려고 한 게 잘못 나왔나’ 얘기하면서 가져가려 하니 죄송하다더라”, “우리도 팔고 있는 종류의 술을 당당하게 외부에서 가져오더라”, “삼겹살 못 먹는다고 소고기 들고 와서 몰래 먹는 사람 있다” 등 비슷한 경험을 한 사례가 댓글로 이어졌다.