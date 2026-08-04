유튜브서 대한축구協 청문회 평가

[헤럴드경제=한지숙 기자] 전 축구 국가대표 선수 이천수가 문진희 전 대한축구협회 심판위원장이 국회 문화체육관광위원회 청문회에 출석해 보인 여러 논란이 된 태도에 대해 “잘못됐다”라고 지적하고 나섰다.

이천수는 지난 3일 자신의 유튜브 채널 ‘리춘수’에서 문 전 위원장의 태도 논란과 관련해 “본인이 기분 나쁠 수는 있다”면서도 “국민이 모두 지켜보는 자리였고, ‘대한축구협회가 이제 바뀔 것입니다’라고 어떻게 보면 인사하는 자리일 수도 있는데 행동이나 표정 등이 문제가 됐다”고 말했다.

이어 “행동이나 표정이나 단어 선택이 조금 문제가 됐던 것 같다”라고 했다.

문 전 위원장이 청문회장에서 한 손을 주머니에 넣은 모습에 대해선 “명보 형도 그렇고 손을 다 잘라야 한다”라고 홍명보 전 국가대표 감독까지 싸잡아 비판했다.

앞서 문 전 위원장은 지난달 30일 국회 청문회에서 한 손을 바지 주머니에 넣은 채 의원들의 질의에 답해 부적절한 태도라는 비판을 받았다.

문 전 위원장은 의원들이 질의를 한 뒤 충분한 답변 시간을 주지 않자 “목소리를 좀 다운시키세요”, “제 말을 들어야 할 거 아니오”라고 강하게 맞섰다. 또 지적하는 의원에게 “거기는 끼지 마시고”라고 말해 현장에서는 고성과 항의가 오갔다.

홍 전 감독은 북중미 월드컵 32강 탈락 직후 지난 6월 29일 멕시코 과달라하라에서 연 기자회견에서 사퇴 입장문을 낭독한 뒤 바지 주머니에 손을 넣고 퇴장하는 모습을 보였다.

비슷한 비판을 받았다. 그는 지난 6월 29일 준비한 입장문을 읽은 뒤 취재진의 질문을 받지 않고 자리를 떠났다.

이 과정에서 홍 전 감독이 한 손을 주머니에 넣은 채 기자회견장을 빠져나가는 모습이 포착됐다. 건물 밖에서는 미소를 띠고 손을 흔들어 사퇴 발표에 진정성이 부족한 것 아니냐는 비판이 나왔다.

이천수는 K리그 심판의 권위적인 태도를 짚으며 “거만하다라는 분도 많다”며 “포청천도 아니고, VAR(비디오판독)이 있는데도 안 바꾸는 사람들도 있다”고 했다.

그는 “잘못하면 잘못했다고 해야 하는데 자기들끼리 똘똘 뭉쳐서 잘못을 안 했다고 하면 미친다”며 “승부를 보는 축구에서 잘못 본 것을 시인하지 않으면 불공정한 것”이라고 했다.

그러면서 “가장 좋은 심판은 튀지 않는 심판이다. 언급되지도 않고 있는지도 모르는데 경기는 정확하게 잘 진행되는 심판이 최고”라며 “요즘 심판은 너무 튀어 보인다. 주목받으려고 노력하나 싶다”고 덧붙였다.